O Novembro Azul é uma campanha de conscientização da saúde do homem com ênfase na prevenção e no diagnóstico precoce de doenças da próstata, em especial, o câncer de próstata. E com o objetivo de reforçar a atenção da população à importância do exame para detectar o câncer, a Prefeitura de Teresópolis, através da Secretaria Municipal de Esporte Lazer, promoveu, nesta quinta-feira, 17, um aulão de alongamento e dança para homens e mulheres da terceira idade.

Com o tema ‘Se Ame’, o evento aconteceu no pátio do Ginásio Poliesportivo Pedro Rage Jahara (Pedrão), com os participantes usando alguma peça de roupa de cor azul, em alusão à campanha.

A aula foi conduzida pela professora Simone Bianchini, que ressaltou em sua fala:“realizar ações que reforcem a campanha novembro azul é muito importante para a gente lembrar da saúde masculina, tanto em relação à questão do câncer de próstata, mas principalmente para reforçar a importância da prevenção e da detecção precoce. Durante todo o mês, estamos apoiando essa importante campanha nacional, com o intuito de estimular o homem a procurar os serviços de saúde de uma forma geral e ampla, para manter a saúde conservada e obter longevidade de vida. Também reforço todos os dias para os alunos que mantenham as atividades físicas como parte da rotina diária, começando por aquelas que lhe deem prazer, pois quanto mais se movimenta o corpo, maior a proteção contra o câncer.”

A Secretária de Esporte e Lazer, Geovânia Maia, explica que essa iniciativa é mais uma atividade desenvolvida pela Prefeitura com o intuito de reforçar a importância do exame regular e tratamento precoce do câncer de próstata, além de estimular a prática de atividades físicas.

“Nosso trabalho é incentivar homens e mulheres a buscarem uma melhor qualidade de vida, visando a saúde e bem-estar. Durante todo o mês, estamos realizando esse aulão de dança e alongamento em alusão aos cuidados e prevenção contra o câncer de próstata para chamar a atenção dos homens e incentivá-los a realizarem o exame e se cuidarem. E também reforçar que a prática contínua de atividade física além de prevenir a doença, pode ser boa aliada no tratamento.”

Manoelino Francisco de Almeida, 76 anos, ressaltou que novembro, o mês mundial de combate ao câncer de próstata, precisa ser falado todos os dias para alertar a todos, principalmente nós homens, sobre a importância da realização do exame diagnóstico precoce. “Infelizmente ainda existe tabu e com muito preconceito entre alguns homens, por isso esse tema precisa ser cada vez mais falado para que mais homens façam os exames preventivos, pois o diagnóstico precoce aumenta muito a chance de cura. Agradeço a todos pela iniciativa em realizar atividades como esta, juntos estamos promovendo a qualidade de vida e cuidando da nossa saúde, pois sem ela não somos nada!”

Elizabeth Rodrigues, 68 anos, aluna fiel da modalidade de alongamento, disse que a mulher tem um papel fundamental em alertar os homens sobre a importância da prevenção ao câncer de próstata. “Precisamos cada vez mais apoiar a campanha novembro azul, visando quebrar tabus, uma vez que o câncer de próstata é sempre tratado com muito preconceito pelos homens, principalmente em razão da realização do exame clínico. Juntos, com esse apoio mútuo, estamos construindo uma Teresópolis mais ativa e saudável. Agradeço a professora Simone e a toda equipe do Esporte por sempre realizarem essas ações de prevenção e cuidado com a nossa saúde.”