Ação social do CRAS Alto, em Pessegueiros, levou atendimento, orientações sociais e trabalhistas a mais de 80 moradores de seis bairros diferentes - Divulgação

Publicado 17/11/2022 17:34

Oitenta e nove moradores de Cruzeiro, Três Córregos, Biquinha, Bacia, Campo Limpo e Brejal que estiveram na Paróquia São José e São Charbel (Igreja Católica de Pessegueiros) na quarta-feira, 16 de novembro, receberam atendimento social, estético e orientações sobre benefícios sociais e de trabalho realizados pela equipe do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) Alto, das 9h às 15h.

Também foram realizadas atualizações e inclusões no Cadastro Único, cadastro para vagas de emprego no Programa Pra Cima Terê, cadastro de currículos no Sistema Nacional de Empregos, encaminhamentos para entrevistas de empregos, seguro desemprego, e carteira de trabalho digital pela equipe do SINE e atendimentos pela Fundação Leão XIII.

“Os moradores só precisavam levar RG (identidade), CPF, número do PIS e Carteira de Trabalho para receberem nossas orientações e atendimentos. Realizamos um total de 89 atendimentos. Houve uma boa adesão da comunidade!”, comemorou a coordenadora do CRAS Alto, Adriana Marques.