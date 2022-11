Eline das Flores Victer, professora premiada por projeto de educação financeira junto a alunos da rede pública de Teresópolis - Divulgação

Publicado 21/11/2022 12:12

O projeto de Educação Financeira da professora Eline das Flores Victer junto aos nossos alunos do 9⁰ ano da E.M. Manoel da Silveira Medeiros Sobrinho (Vale do Paraíso) ficou no TOP 5 do Prêmio Nacional BE de Educação Financeira para Escolas Públicas.

O projeto tem como foco um aprendizado que instrumentaliza nossos alunos para a vida, para fazer escolhas mais conscientes e ajudarem as suas famílias na administração financeira. Prefeito Vinicius Claussen elogio o desempenho da professora: “Tão bacana que já pedi à Secretária de Educação, Satiele Santos, para usar de inspiração e ampliar a iniciativa para as demais unidades do fundamental II da nossa rede.”, afirmou o prefeito.