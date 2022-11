Agentes de segurança federais, do Estado e da Guarda Municipal de Teresópolis realização ação conjunta contra o crime - Reprodução mídias sociais

Agentes de segurança federais, do Estado e da Guarda Municipal de Teresópolis realização ação conjunta contra o crimeReprodução mídias sociais

Publicado 19/11/2022 16:51

Na tarde desta sexta-feira, 18/10, as forças de segurança da cidade de Teresópolis realizaram ação conjunta deflagrando operações do tipo REVISTA, com o objetivo de realizar buscas para identificar veículos furtados, roubados ou clonados; armas e munições; entrada de entorpecentes e pessoas procuradas pela justiça.

Os pontos de interceptação foram montados com equipes da PRF, GCM de Teresópolis e moto-patrulhas do 30 º BPM na BR 116 altura do km 89 ( Soberbo) e km 82 ( Meudom) e na BR 495 km 01, altura da Quinta da Barra.

A ação proporciona visibilidade e aumento na sensação de segurança da população, bem como realiza fiscalização em sentido amplo em pontos críticos mapeados pelos serviços de inteligência da PRF em colaboração do serviço Reservado do 30º BPM.