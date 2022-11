Operação natalina reúne forças policiais e agentes do Conselho Tutelar no combate ao crime e a contravenções em Teresópolis - Reprodução mídias sociais

21/11/2022

O objetivo da ação de integração do Juizado de Infância e Juventude com auxílio do 30 BPM foi executar ações de proteção a criança e ao adolescente, prevenção de atos infracionais e fiscalização em ação conjunta com as Secretarias Municipais de Fazenda, Saúde, Segurança Pública e Meio Ambiente.

A operação teve como finalidade apoiar realização de abordagens, revistas em veículos e buscas pessoais, visando identificar menores em situação de vulnerabilidade, consumo de bebidas alcoólicas irregularmente comercializadas a menores, licenciamento para funcionamento de estabelecimento comercial, validade de alvarás, verificações de denúncias de perturbação do sossego com aferições técnicas, inspeções de vigilância sanitária, ações de ordenamento público e fiscalização de trânsito.

A titular da Vara de Infância e Juventude de Teresópolis Excelentíssima Sra. Juíza de Direito Dra. Wania em conjunto com o coordenador da operação o Subcomandante Major Marcelo participaram da Operação Integrada de proteção a criança e ao adolescente e preservação da ordem pública, ocorrida entre as 21:30, da sexta-feira, 18/11, terminando às 3:00 do sábado, 19/11

Participaram da operação a Guarnição PMERJ , Supervisão de Oficial, GIT/Motopatrulhas, Micro-ônibus, Subsetor RP Alfa, Pamesp Escolar de Proteção a Criança e ao Adolescente, Serviço Reservado - P2, além de agentes de fiscalização tributária e de posturas municipais, fiscalização de meio ambiente. A vigilância sanitária, comissariado de menores, conselheiros tutelares do CT1 e CT2, agentes da Guarda Civil Municipal do Grupamento de Trânsito, ROMU e Operações com Cães K9 também estiveram presentes.



Como resultados da operação foi feita a intervenção da fiscalização em 16 estabelecimentos, 01 notificação de embargo e 01 auto de infração no estabelecimento Casa do Caneco; 02 notificações no estabelecimento Space Bar, 01 auto de infração por falta de alvará e 1 auto de apreensão no estabelecimento Bar Clube da Cerveja; 02 notificações no no bar Zé Zequinhas Beer; 01 notificação por excesso no uso de mesas e cadeiras na calçada do estabelecimento Cazas Bar, 15 veículos foram removidos ao depósito público, sendo 03 carros de passeio e 12 motocicletas, foram expedidas 31 notificações de trânsito pela GCM.

Foram detidas 4 pessoas por posse e uso de drogas na Praça Nilo Peçanha e apreensão de material entorpecente (105g de maconha). Também foi detida uma pessoa por fornecer bebida alcoólica a menor devidamente acolhido e acionado o responsável pelo Conselho Tutelar e Comissário de Menores, apresentados a 110 DP sob R.O 110/6612/2022 - BOPM 4178867.