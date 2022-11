Prefeitura, Vara da Infância, Conselho Tutelar e Polícia Militar realizam Operação 'Choque de Ordem’ em Teresópolis - Divulgação

Prefeitura, Vara da Infância, Conselho Tutelar e Polícia Militar realizam Operação 'Choque de Ordem’ em TeresópolisDivulgação

Publicado 21/11/2022 15:21

A Prefeitura, por meio das secretarias de Segurança Pública (Guarda Civil Municipal) de Fazenda (Divisão de Fiscalização de Posturas), de Saúde (Vigilância Sanitária), de Desenvolvimento Social e de Meio Ambiente, em conjunto com a Vara da Infância, Juventude e Idoso, Conselho Tutelar e o 30º Batalhão de Polícia Militar, realizaram mais uma ação da Operação Choque de Ordem, na última sexta-feira, 18, em Teresópolis.



A ação teve o objetivo de fiscalizar comércios irregulares e retirada de circulação de veículos irregulares na via, que possam estar trazendo riscos de acidentes, além de verificar e orientar a conduta de menores em locais públicos. O balanço da operação foi o seguinte: emissão de oito notificações da Fiscalização de Postura para estabelecimentos comerciais; 42 notificações de motos e carros, sendo 12 motos e 02 carros removidos para o Depósito Público Municipal.



Operação Forças de Segurança



A Secretaria M. de Segurança também participou, por meio da Guarda Civil Municipal (GCM) e da Companhia de Operações com Cães (K9), de operação conjunta com a Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, Polícia Civil e Gaeco/Ministério Público, na madrugada desta segunda-feira, 21, na Quinta Lebrão. Foram feitas vistorias em residências e abordagens na expectativa de cumprir mandados de prisão e encontrar armas e drogas. Um suspeito de participação no tráfico de drogas foi preso e conduzido à 110ª DP.