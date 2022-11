Número de casos no município aumenta, todos com sintomas gripais leves - Divulgação

Publicado 21/11/2022 15:15

Como tem acontecido em todo o país, Teresópolis também registra aumento de casos de Covid-19 no município. Foram registrados 196 casos nos últimos 7 dias, todos os pacientes com sintomas gripais leves, nenhuma gravidade ou internação pela doença.

Visando proteger ainda mais a população, a Prefeitura Municipal de Teresópolis, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), reforça a importância da vacinação e disponibiliza a vacina e testagem para Covid-19 em todas as unidades de saúde da cidade e interior.

A vacinação acontece em todas as unidades de saúde, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h. Os postos do Programa Saúde na Hora também atendem aos sábados, de 8h às 12h no Meudon, Rosário e Fonte Santa.

O atendimento ainda acontece no CES (Várzea), de segunda à sexta, das 8h às 17h. Para crianças a partir de 3 anos de idade, também pode ser procurado o Centro Materno Infantil (CMI), com funcionamento também nos dias úteis, de 8h às 17h.

A testagem está também disponível em todas as unidades de saúde, de segunda a sexta-feira, das 13h às 17h. No CEMUSA (São Pedro), a testagem é das 8h às 17h. As unidades 24h (UPA, Dr. Eitel Abdallah e Bonsucesso) testam a qualquer horário, para casos de pacientes com sintomas graves.

A listagem com o endereço de todas as unidades de saúde do município pode ser encontrada no site da Prefeitura Municipal de Teresópolis, no link a seguir: https://www.teresopolis.rj.gov.br/estrutura/saude/unidades-de-saude/