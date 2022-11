Feira de Carreiras orienta os jovens de Teresópolis sobre o mundo do trabalho - Bruno Nepomuceno

Feira de Carreiras orienta os jovens de Teresópolis sobre o mundo do trabalhoBruno Nepomuceno

Publicado 21/11/2022 17:02

Evento inédito e 100% gratuito, a Feira de Carreiras começou nesta segunda, 21/11, e movimenta a Casa do Trabalhador de Teresópolis, no bairro de São Pedro, até sexta-feira, 25/11, das 8h às 17h. Na programação, palestras, oficinas, workshops e diversas atividades para os jovens de 14 a 24 anos que querem desenvolver habilidades profissionais e entrar no mercado de trabalho. Entre eles, os 98 jovens contratados pela Prefeitura para atuar no Novo Promaj Rotativo e no eixo Gestão Pública.

A iniciativa é do Coletivo Aprendiz com apoio do CIEDS (Centro Integrado de Estudos e Programas de Desenvolvimento Sustentável), Fundação Roberto Marinho, organização internacional NESsT e da Prefeitura de Teresópolis, através da Secretaria de Trabalho, Emprego e Economia Solidária,

“Esse evento vem de encontro aos princípios do Novo Promaj, programa social de inserção dos jovens no mercado de trabalho e de capacitação profissional, lançado em junho deste ano pela Gestão Municipal. Estamos colocando em ação o tema ‘Um trabalho muda uma vida’, a fim de conscientizar nossos jovens que devem aproveitar todas as oportunidades para desenvolver habilidades que vão ajudá-los a conquistar um futuro de realizações”, assinala Lucas Guimarães, secretário municipal de Trabalho, acrescentando que o evento contribui para o Pra Cima Terê &n dash; Programa Estratégico de Fortalecimento Econômico e Geração de Empregos, liderado pelo Prefeito Vinicius Claussen.

Conteúdos e participação

Temas como inteligência emocional, educação financeira, elaboração de currículo, liderança jovem no ambiente de trabalho, o uso das redes sociais para impulsionar a carreira profissional, empreendedorismo, plano de carreira e planejamento de vida são alguns dos assuntos abordados por palestrantes convidados. Entre eles, o secretário municipal de Trabalho, Lucas Guimarães; a Juíza Vania Mara Nascimento Gonçalves, titular da Vara da Infância, da Juventude e do Idoso de Teresópolis; Ana Braga, subsecretária municipal de Projetos Especiais; Vitor S ilva, agente cultural do coletivo Ponto de Luz, e Mauricio Weichert, Gestor de Turismo, Planejamento, Operações, Comercial, Serviços e Produtos.

Gustavo Ferreira, 20 anos, e Pedro Alves, 21, do Novo Promaj Rotativo, marcam presença na Feira de Carreiras. “Ótima chance para reforçarmos bons hábitos, como organização e o senso de responsabilidade, fundamentais para colocar em prática na vida pessoal e no trabalho”, comentou Gustavo. “Muito bom receber essas orientações durante a formação, tanto quem já está trabalhando quanto aqueles que buscam o primeiro emprego”, Pedro completou.

Para a coordenadora do Novo Promaj, é uma oportunidade única para interagir com as empresas dos mais variados segmentos e participar de palestras. “Os jovens não podem perder esse ciclo pedagógico gratuito, que vai proporcionar cinco dias de um rico aprendizado para o mundo do trabalho”, destacou Jaqueline Vilarino, acompanhada pelos instrutores do CIEDS, André Sampaio, Isadora Rebello e Sheila Firmiano, a assistente social Fernanda Pimentel e a recepcionista Victoria Machado.

Também é feita inscrição no cadastro de programas sociais por servidora da Secretaria de Desenvolvimento Social e cadastro para vagas de emprego com equipe do Sine Teresópolis.

Programação

22/11, terça

9h às 10h, Profissional do Futuro

9h às 11h, Currículo de Milhões

14h às 15h, Profissional do Futuro

14h às 16h, Como usar as Redes Sociais para Impulsionar a sua Carreira Profissional

14h às 16h, Aprendiz Cultural e Programa Criatividade (online)

15h às 17h, Educação Financeira

23/11, quarta

8h às 12h, Ferramentas Digitais

9h às 11h, Plano de Carreira e Planejamento de Vida

13 às 17h, Ferramentais Digitais

14h às 16h, Plano de Carreira e Planejamento de Vida

14h às 16h, Transição de Carreira e Soft Skills (online)

24/11, quinta

9h às 11h, Produtividade e Gestão de Tempo

9h às 11h, Como usar as Redes Sociais para Impulsionar a sua Carreira Profissional

9h às 11h, Internet para Potencializar a sua Formação

25/11, sexta

8h às 12h, Ferramentas Digitais para o Mercado de Trabalho

9h às 11h, Currículo de Milhões

10h às 11h30, Inovação e Inclusão

10h às 12h, O Jovem e o Mercado de Trabalho – Palestrantes Lucas Guimarães, Secretário Municipal de Trabalho, Emprego e Economia Solidária da Prefeitura de Teresópolis, e a Juíza Vania Maria Nascimento Gonçalves, Titular da Vara da Infância, da Juventude e do Idoso de Teresópolis

10h às 12h, Reconhecendo os Perfis de Liderança Jovem no Ambiente de Trabalho

13h às 17h, Ferramentas Digitais para o Mercado de Trabalho

14h às 16h, Produtividade e Gestão de Tempo