‘Dia da Consciência Negra’ é lembrado no CREAS Teresópolis, com palestra para jovens referenciados - Divulgação

Publicado 22/11/2022 18:06

Já é do senso comum entre pessoas minimamente civilizadas que não basta “não ser” racista; é preciso “ser antirracista”! Com essa e outras compreensões de quem enfrenta e ao mesmo tempo estuda o tema do racismo, foi comemorado na sexta-feira, 18 de novembro, no Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS), da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, o ‘Dia da Consciência Negra’. A data é celebrada no dia 20 de novembro, que este ano caiu no domingo.

Quinze jovens referenciados pelo CREAS participaram do evento, que teve palestra ministrada por Victor Santos, do grupo cultural Ponto de Luz Coletivo, na sede do órgão (Rua Carmela Dutra, 812, Agriões) e outras atividades. “Foram atividades intensas e o interesse foi grande. Tivemos um dia cansativo mas proveitoso”, comentou a coordenadora do CREAS, Karla Ribeiro.

O cartaz alusivo à palestra, em destaque na sala, trazia uma reflexão da vereadora carioca Marielle Franco, negra, assassinada em 2018 juntamente com seu motorista Anderson Gomes: “Para que a discussão se amplie é fundamental compreender que estamos em um lugar de tratamento diferente. É preciso reconhecer o racismo”.