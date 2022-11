Rancho de caça é descoberto nos Três Picos - Reprodução mídias sociais

Publicado 23/11/2022 09:16

Na última semana, a equipe Teresópolis em fiscalização rotineira no núcleo Jacarandá - através do guarda-parque João Paulo e do fiscal Alfredo Pinheiro - encontrou um rancho de caça próximo ao ponto de captação de água da CEDAE. O mesmo foi desativado e todo o material recolhido.

De acordo com a Lei nº 9.605 de 12 de Fevereiro de 1998, a pena para quem “matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida” (art.29) é de detenção de seis meses a um ano, e multa. A referida lei dispõe ainda sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências.

Em nota nas redes sociais, a coordenação do Parque Estadual dos Três Picos afirma que seguirá com a fiscalização.