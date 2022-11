Ouvidoria de Teresópolis recebe a visita da Associação Brasileira de Ouvidorias - Divulgação

Publicado 23/11/2022 17:47

O presidente da Associação Brasileira de Ouvidorias (ABO) – Seção Rio de Janeiro, Rui Maldonado, acompanhado do presidente do Conselho Deliberativo, Gilberto Lucena, e a conselheira Cristina Gralhóz, visitaram, nesta segunda-feira, 21, a Ouvidoria Geral Municipal de Teresópolis. O objetivo foi conhecer as instalações da unidade e colaborar no planejamento e execução das atividades e eventos relacionados com as atribuições da Ouvidoria do referido Município, tendo por propósito divulgar as ações e competências da ABO, bem como conhecer os níveis de participação, proteção e defesa dos direitos dos usuários dos serviços públicos prestados pela administração pública municipal.



“Agradecemos a visita do presidente da ABO/RJ e equipe. Eles ficaram encantados com a quantidade de solicitações e percentual de concluídos na nossa Ouvidoria. Durante o encontro, pude falar sobre as ações da nossa pasta, como as ligações para saber se as demandas dos contribuintes foram realizadas. Esse contato faz parte de um programa de qualidade implantado pela Ouvidoria e essas ligações são realizadas todos os meses. Conversamos também sobre o projeto Ouvidoria Mirim, que vamos implantar em breve no município”, enfatizou o Ouvidor Municipal, Leonardo Manso.



Os representantes da ABO/RJ conheceram as novas instalações, a equipe e os recursos existentes na Ouvidoria. Num próximo momento, será feita uma visita técnica, baseada na aplicação do questionário, verificação do acesso dos clientes, recebimento e processamento das manifestações, indicação destacada da Ouvidoria no site da Prefeitura, etc.



Em Teresópolis, sob a gestão do Prefeito Vinicius Claussen, a Ouvidoria Geral tem realizado um trabalho que conta com a chancela da ABO e se tornou referência para diversos municípios. Entre as ações, o eOuve, um sistema eletrônico municipal de Ouvidoria, implantado na atual gestão, que tem como objetivo facilitar a comunicação entre poder público e população.



Pelo sistema, é possível armazenar, em uma única base de dados, todos os pedidos dos cidadãos. Cada solicitação é direcionada para a secretaria competente, de forma organizada. Com os dados, é possível atender cada demanda de modo mais eficaz. Outro importante projeto da atual gestão, com coordenação da Ouvidoria, em parceria com a Secretaria M. de Serviços Públicos, é o ‘Gari Comunitário’.



A Ouvidoria Geral tem como competência registrar e dar tratamento adequado às reclamações, sugestões, denúncias e elogios sobre os serviços públicos internos e externos prestados pelo Executivo Municipal. São produzidos relatórios apontando deficiências e/ou irregularidades, do ponto de vista da população, em busca da melhoria da prestação dos serviços pelo poder público.



Canais de atendimento



Qualquer pessoa pode acessar o Sistema Eletrônico Municipal da Prefeitura (eOuve) por meio do site – www.teresopolis.rj.gov.br –. Você também pode baixar um aplicativo em seu smartphone, podendo fazer sua solicitação 24h, todos os dias da semana. Outros canais são o atendimento presencial na sede da Ouvidoria Geral (Av. Lúcio Meira, 375, sala 101 – Centro Administrativo Municipal Manoel Machado de Freitas, na Várzea), de segunda a sexta, das 12h às 18h (durante a vigência de decreto municipal de enfrentamento à pandemia); os telefones 162, (21) 2742-5074, (21) 2742-8761 e (21) 98126-4038 (WhatsApp) e o e-mail ouvidoria@teresopolis.rj.gov.br.