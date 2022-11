Dias de jogo do Brasil na Copa do Mundo: Prefeitura de Teresópolis e órgãos municipais encerram expediente às 12h nesta quinta, 24 - Divulgação

Dias de jogo do Brasil na Copa do Mundo: Prefeitura de Teresópolis e órgãos municipais encerram expediente às 12h nesta quinta, 24Divulgação

Publicado 23/11/2022 17:50

Nesta quinta-feira, 24/11, dia do primeiro jogo do Brasil pela Copa do Mundo FIFA Catar 2022, a Prefeitura de Teresópolis e demais órgãos municipais funcionarão das 8h às 12h. O horário foi definido pelo Decreto Municipal 5.849/2022. Seguindo o Governo do Estado do Rio de Janeiro, no dia 28 de novembro, o expediente acontecerá das 8h às 11h e no dia 02 de dezembro, o atendimento ao público será das 8h às 12h.



Pelo decreto municipal, o expediente será normal nos setores onde as atividades não podem ser suspensas, por interesse público ou exigência técnica, ficando a cargo das chefias a definição da escala de horário.



Confira os horários por setores:



Defesa Civil: As equipes da Secretaria Municipal de Defesa Civil vão trabalhar no sistema de plantão, com atendimento ao público pelo telefone de emergência 199 ou via Whatsapp (21) 2742-7025.



Educação: Nos dias 24 e 28/11 e 02/12 só haverá aulas nas unidades da Rede Municipal de Ensino no turno da manhã. A Secretaria de Educação ressalta que os alunos dos turnos da tarde e da noite vão receber atividades de reposição.



Coleta de lixo: A coleta de lixo domiciliar seguirá normalmente a sua rota pelos bairros atendidos nesta quinta-feira, 24/11. A escala dos próximos dias será divulgada em breve.



Saúde: Nestes três dias, os postos de saúde só funcionarão na parte da manhã, pois segundo a Secretaria Municipal de Saúde, não há consultas médicas marcadas para a tarde. Já há UPA 24 Horas, a Unidade de Saúde Dr. Intel Abala, no bairro de São Pedro, e o Serviço de Pronto Atendimento de Bonsucesso funcionarão normalmente, com plantão de 24 horas para atender a população.



Segurança: A Guarda Civil Municipal manterá a orientação do trânsito e destinará equipe da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) e da 1ª Companhia de Operações com Cães (K-9) para auxiliar a segurança do público na Praça Olímpica Luis de Camões, na Várzea, onde a Prefeitura disponibilizará telão de led para transmissão dos jogos do Brasil na primeira fase. A programação terá início às 15h, com som de DJ antes e depois da partida.



Social: Durante os Jogos do Brasil, os sete CRAS (Centros de Referência de Assistência Social) e o CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social) funcionarão de acordo com o expediente da Prefeitura. As equipes do turno da tarde estarão unidas às do turno da manhã para atender toda a demanda nos dias de horário reduzido.



Turismo: Nesta quinta, 24, e nos dias 28/11 e 02/12, o Horto Municipal de Teresópolis só abrirá para visitação pela manhã. O Centro de Atendimento ao Turista, no Soberbo, funcionará das 8h30 às 14h nos dias 24/11 e 02/12. Na segunda-feira, 28/11, o expediente será das 8h30 às 12h. Já as duas sedes do Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis ficarão fechadas nestas datas.