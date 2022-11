Teresópolis presente no 2º Fórum Intermunicipal de Gestores da Proteção Animal no Estado do Rio de Janeiro - Divulgação

Teresópolis presente no 2º Fórum Intermunicipal de Gestores da Proteção Animal no Estado do Rio de JaneiroDivulgação

Publicado 24/11/2022 13:46 | Atualizado 24/11/2022 13:51

A Prefeitura de Teresópolis foi representada pelo coordenador da COPBEA (Coordenadoria de Proteção e Bem-estar Animal), Jackson Muci, nesta última quarta-feira (23), no 2º Fórum Intermunicipal de Gestores da Proteção Animal no Estado do Rio de Janeiro. Realizado pela Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais da Prefeitura do Rio, o evento aconteceu no Planetário da Gávea e contou com a participação de diversos municípios onde há órgãos locais de proteção animal em atividade.

Com as temáticas ‘Legislação Municipal de Proteção Animal e Advocacia Animalista’, ‘Proteção Animal e o Papel da Polícia de Proteção ao Meio Ambiente’, ‘Programas de Educação animal’, ‘Programas de Bem-Estar: hospitais públicos e clínicas médico veterinárias’ e ‘Programas de proteção Animal’, o encontro foi uma boa oportunidade para troca de informações e experiências, tanto de gestão quanto administrativas.

Além de debates a respeito do avanço da proteção animal na administração pública, com foco na legislação municipal, programas de bem-estar, educação animal e combate aos maus-tratos. Representantes da OAB-RJ, órgãos policiais (DPMA e Polícia Ambiental) também prestigiaram o evento.

No encontro, os representantes de cada município apresentaram os trabalhos e políticas públicas que realizam em prol dos animais. “O encontrou resultou numa rica troca de experiências nesta desafiadora e crescente política pública em relação à proteção e bem-estar dos animais. Cada colega apresentou as ações que desenvolve em sua cidade em prol do cuidado e proteção dos animais Juntos, nós continuaremos trocando informações para fomentar ações saudáveis de proteção à causa animal”, explica Jackson Muci, coordenador da COPBEA, acompanhado da protetora voluntária de Teresópolis, Beatriz Osório.