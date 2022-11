Secretaria de Cultura divulga a lista de inscritos para a Escola de Música Villa-Lobos – Polo Teresópolis - Divulgação

Publicado 24/11/2022 13:50

Liberada nesta quinta-feira, 24/11, pela Secretaria Municipal de Cultura, a listagem dos 108 inscritos para o processo de seleção de vagas para o ano letivo de 2023 na Escola Municipal de Música Giordano Locques Marrelli – Polo Teresópolis da Escola de Música Villa-Lobos

São oferecidas 40 vagas, sendo 14 para o curso de Iniciação em Música (Módulo I), 16 vagas para Formação Musical (Módulo II) e 10 vagas para Musicalização Infantil. Entretanto, seguindo a Lei Municipal 4.065/2021, 70% das vagas são destinadas exclusivamente a alunos da rede pública de ensino, pessoas de baixa renda comprovadamente e pessoas inscritas em programas sociais.

O sorteio para definir os novos alunos será realizado no dia 06 de dezembro, a partir das 13h, no Teatro Municipal, localizado no º piso da Prefeitura (Av. Feliciano Sodré, 675, Várzea).