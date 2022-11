Combate ao crime reúne forças de segurança em Teresópolis - Reprodução mídias sociais

Publicado 25/11/2022 19:37

Realizada na última terça-feira, 22/11, em vários pontos da cidade de Teresópolis, uma operação conjunta entre equipes da Polícia Militar e da Guarda Civil Municipal (GCM). Além de proporcionar o aumento na sensação de segurança, a ação resultou na abordagem de suspeitos em 20 motocicletas e na apreensão de 4 desses veículos removidos ao Depósito Municipal. A fiscalização verificou a documentação de condutores e motos, checou placas e os equipamentos obrigatórios e se havia a utilização irregular de canos de descarga barulhentos.

As equipes do 30º BPM realizaram revistas e busca pessoal com objetivo de apreender armas, drogas e munições, bem como verificaram veículos clonados ou produtos de roubo ou furto. O objetivo era fiscalizar motocicletas utilizadas para as mais diversas práticas criminosas e também manobras irregulares que prejudicam a segurança viária e a integridade de pedestres nas vias.