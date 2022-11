Empresários de Teresópolis podem cadastrar vagas de empregos temporários no SINE - Divulgação

Empresários de Teresópolis podem cadastrar vagas de empregos temporários no SINEDivulgação

Publicado 28/11/2022 11:11

Como vem fazendo nos últimos três anos, a Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Economia Solidária, por meio do SINE Teresópolis, está realizando uma campanha de captação de vagas de empregos temporários. O objetivo é facilitar a vida do empregador e de quem busca oportunidades de trabalho no fim do ano. Duas servidoras fazem contato telefônico com os empresários da cidade e esclarecem o objetivo da iniciativa. Basta preencher uma ficha de captação informando o perfil do profissional que buscam para exercer a função oferecida em sua empresa.

“Nós cadastramos as vagas temporárias no banco de dados do balcão de empregos e elas são divulgadas pelo SINE Teresópolis. É feita uma pré-seleção de currículos, de acordo com o perfil solicitado pelo empregador, e recrutadores da empresa entrevistam e selecionam os candidatos que consideram mais habilitados”, explica Renata Telles, coordenadora do SINE, destacando que o órgão disponibiliza espaço para realização de entrevistas e treinamento de pessoal, que também podem ser feitos na Casa do Trabalhador, no bairro de São Pedro.

Unidade do Sistema Nacional de Emprego operacionalizada pela Secretaria Municipal de Trabalho, em convênio com o Governo do Estado, o SINE possui um banco de dados de diversos profissionais que buscam uma vaga no mercado de trabalho. O sistema é gratuito e confiável. Por questão de ordenamento do Ministério do Trabalho e Previdência, os currículos cadastrados têm validade de três meses e, portanto, são atualizados.

“A Gestão Municipal continua pondo em prática ações que aproximam empregadores e trabalhadores, sempre buscando potencializar as oportunidades de emprego e renda. Com isso, as empresas têm a possibilidade de renovar o seu banco de currículos, entrevistar e selecionar os candidatos que mais se identificam com o perfil profissional buscado para as vagas oferecidas”, avalia Lucas Guimarães, secretário municipal de Trabalho, Emprego e Economia Solidária, acrescentando que a iniciativa faz parte do Emprega Terê, um dos eixos do Pra Cima Terê ; – Programa Estratégico de Fortalecimento Econômico e Geração de Empregos, liderado pelo Prefeito Vinicius Claussen.

Os empresários interessados podem cadastrar as suas vagas temporárias pelo Portal do Trabalhador – www.teresopolis.rj.gov.br/portal-do-trabalhador ou solicitar a ficha de cadastro pelo e-mail trabalho@teresopolis.rj.gov.br. Os profissionais podem se candidatar às vagas de emprego tanto no SINE (Av. Feliciano Sodré, 675/2º piso da Prefeitura, na Várzea) quanto na Casa do Trabalhador (Rua Luiz Noguet Jr, 100, no São Pedro). O telefone do SINE Teresópolis é (21) 2742 3352, ramal 258 e o da Casa do Trabalhador, (21) 2741-2710. O atendimento acontece de segunda a sexta, de 9h às 12 e de 13h às 17h.