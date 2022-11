Asfalto sofre danos em rua de Araras - Andréa Brito

Publicado 26/11/2022 23:55

Equipe da Secretaria de Serviços Públicos realizou a limpeza de trecho da Rua Tietê, em Araras, que teve o asfalto danificado. O problema aconteceu por conta de uma infiltração de água no piso, causada pelo rompimento de tubulação da Cedae, ocorrida no início do mês.



A empresa contratada pelo Governo do Estado será acionada para aplicar o asfalto quente no trecho, a fim de uniformizar a pavimentação. A Prefeitura ressalta que o asfalto do recapeamento da Rua Tietê é o mesmo que vem sendo utilizado em outras vias públicas da cidade, como nas ruas Manoel Carreiro de Mello, no Pimentel, Heitor de Moura Estevão, na Várzea, Prefeito Sebastião Teixeira, na Tijuca, e Manoel Dias, na Barra do Imbuí, todas com grande fluxo de veículos e que não apresentaram nenhum problema na pavimentação.