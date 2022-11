Equipe do INEPAC visita bens tomados em Teresópolis - Divulgação

Equipe do INEPAC visita bens tomados em TeresópolisDivulgação

Publicado 28/11/2022 11:30

Uma equipe técnica do INEPAC (Instituto Estadual do Patrimônio Cultural) passou três dias em Teresópolis visitando os bens tombados pelo Instituto no Município e reconhecendo outros patrimônios culturais, a fim de analisar a possibilidade de futuro tombamento.

A comitiva foi formada por Leonardo Alves – diretor do Departamento de Pesquisa e Documentação, Anna Letícia Espíndola – diretora do Departamento de Geoprocessamento e Bens Naturais, a arquiteta Ranni Cavalini – do Departamento de Patrimônio Cultural e Natural, e Raquel Brigadão – do Departamento de Bens Móveis e Integrados.

“O INEPAC tem exercido papel fundamental na preservação de bens tombados no município e novas parcerias estão sendo alinhadas para que, casa vez mais, possamos intervir beneficamente na identificação, catalogação e manutenção de prédios históricos e manifestações culturais em diversas áreas”, comentou a secretária municipal de Cultura, Cléo Jordão.

Na segunda-feira, 21/11, a visita começou pela Casa da Memória Arthur Dalmasso, na Várzea, imóvel tombado pelo Instituto e que abriga o Serviço de Patrimônio Histórico de Teresópolis. Os representantes do INEPAC foram recepcionados pela secretária Cléo Jordão e sua assessora Hilna Gallo, pelo secretário municipal de Obras Públicas, Ricardo Pereira Jr., e pelo diretor do espaço, Rafael Corrêa, que é chefe do Patrimônio da Secretaria de Cultura. No encontro, o grupo conversou sobre a elaboração de um plano de ação para atender as necessidades pontuais de revitalização da Casa da Memória.

Também foram visitados outros bens tombados e preservados no centro da cidade, com destaque para o Várzea Palace Hotel, inaugurado em 1918 e tombado pelo Município em 1999, o conjunto arquitetônico do Parque Regadas, o Colégio Estadual Higino da Silveira, inaugurado em 1926, e diversas obras de azulejaria do Professor Amado, autor também dos painéis da Igreja de São Judas Tadeu, em Agriões.

Na terça-feira, 22/22, a equipe técnica do INEPAC esteve na Escola Municipal Ginda Bloch, no Alto, construída em 1970 a pedido do jornalista e empresário Adolpho Bloch, com projeto do arquiteto Oscar Niemeyer e tombada em 2013 pelo Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico do Município. Outros locais vistoriados foram a Fonte Judite, no Alto, o Mirante das Lendas, na Granja Guarani – tombado pelo INEPAC, e sua réplica, o Mirante da Pousada Terê Parque, no mesmo bairro. Outros bens visitados foram o Palacete Granado (sede do SESC Teresópolis), na Várzea, e a Capela de Santa Rita, no 2º Distrito, a mais antiga igreja do município, construída em 1820 e tombada pela Prefeitura.