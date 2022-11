Segurança Pública segue com projeto de prevenção às drogas ‘Segurança na Sua Escola’ - Divulgação

Publicado 28/11/2022 13:15

A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública, representada por guardas civis municipais da Ronda Escolar e da 1ª Companhia de Operações com Cães (K-9), segue com o projeto ‘Segurança na Sua Escola’. O trabalho de orientação dos alunos de escolas públicas municipais e estaduais visa à prevenção e o combate ao uso de drogas. Mais de 1.500 alunos, em unidades de ensino do município e do estado, já participaram da atividade de conscientização e orientação sobre os perigos e os danos que as drogas podem causar na vida da pessoa, familiares e amigos.

Entre as escolas que já receberam o projeto estão o Colégio Estadual Lions Club, o C. E. Beatriz Silva, GEO Rose Dalmaso/CEDAL, no bairro de São Pedro, CEHPT (Centro de Ensino Helena de Paula Tavares, em Fátima, e a E. M. Mariana Leite Guimarães, em Bonsucesso, no 3º Distrito.

A iniciativa conta com depoimentos de ex-dependentes químicos que passaram pela clínica de reabilitação Comunidade Terapêutica Monte da Paz, conversa com agentes da GCM e apresentação dos cachorros da Cia de Operações com Cães da GCM, treinados para atuar nas operações conjuntas com as forças policiais em ações de proteção e busca de armas, entorpecentes e explosivos. O projeto tem o apoio do 30º BPM (Batalhão de Polícia de Militar) e da 110ª DP (Delegacia de Polícia).