Encontro dos Institutos Históricos acontece na cidade do Rio de Janeiro - Divulgação

Publicado 29/11/2022 16:40

Na segunda-feira, dia 21/11, ocorreu encontro dos Institutos Históricos do Estado do Rio de Janeiro na sede do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro na cidade do Rio de Janeiro, onde representantes de cada instituto apresentaram seus projetos dentro de seus respectivos municípios. Teresópolis esteve presente através do Instituto Histórico e Geográfico de Teresópolis, sendo nosso representante o doutor Jorge Ferradeira presidente do instituto, o qual apresentou os projetos desenvolvidos ao longo do ano de 2022 pelo IHGT como o curso da história de Teresópolis e o curso da história da medicina, assim como o histórico da criação do instituto. Junto com o presidente doutor Ferradeira, estiveram também presentes pelo IHGT os seguintes sócios: Antônio Seixas secretário-geral, Artur Esteves Tesoureiro, João Paulo Chevrand e Adriana Vilhena. O evento foi muito importante, pois também visou aproximar os institutos com as trocas de experiências e conhecimentos históricos, sendo útil também no sentido dos membros de cada instituto conhecerem uns aos outros para futuras parcerias. Institutos que estiveram presentes: Instituto Histórico e Geográfico de Campos dos Goitacazes, o de Duque de Caxias, Iguaba Grande, Vassouras, Niterói, Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, Petrópolis e o anfitrião Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Muitas pesquisas bastante relevantes, umas já desenvolvidas e outras em fase de desenvolvimento e que certamente irão trazer bons frutos para nossas populações.



Com a colaboração de: Arthur Esteves