Ação social no CRAS São Pedro, lembrou o "Novembro Azul" – o Mês de Conscientização Sobre a Saúde do HomemDivulgação

Publicado 29/11/2022 16:55

Novembro é oficialmente o Mês de Conscientização Sobre a Saúde do Homem, o “Novembro Azul”, com foco especialmente no diagnóstico, prevenção e tratamento do câncer de próstata. Mas os homens que estiveram presentes no Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) no bairro São Pedro, em Teresópolis, na tarde de 25 de novembro, vestiram também as cores da solidariedade, da empatia e da Ciência, ao ouvirem atentamente à palestra-conversa da assistente social Julieth Leite Silvestre sobre a prevenção e o combate a um dos cânceres que mais matam a população masculina mundial e ainda é objeto de preconceito e resistência.

Para entender a gravidade do problema, em 2019, por exemplo, foram diagnosticados 68.220 novos casos de câncer de próstata, no Brasil, segundo o Ministério da Saúde e o Instituto Nacional do Câncer (INCA), com cerca de 15 mil mortes anuais, o que dá 42 duas mortes por dia! Além disso, 3 milhões de homens tiveram que conviver com a doença naquele ano.

No evento, um vídeo explicativo, “Câncer de Próstata”, do Dr. Dráuzio Varella, foi exibido. Também foram oferecidos corte de cabelo, com o barbeiro e policial militar Charles Silvestre, e atendimento estético, com a esteticista Carmem Aguiar. “Estes profissionais foram muito bacanas, foram solidários ao oferecer suas habilidades para atender ao pessoal. Muito obrigada a eles”, reconheceu Lívia Fermiane, coordenadora do CRAS São Pedro.