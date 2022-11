Teresópolis participa do "Encontro Por Todas as Mulheres", no Rio - Divulgação

Teresópolis participa do "Encontro Por Todas as Mulheres", no RioDivulgação

Publicado 30/11/2022 12:03

Teresópolis foi representada pela Secretária Municipal de Direitos da Mulher, Margareth Rosi, nesta última terça-feira (29), no “Encontro Por todas as Mulheres”. Promovido pelo Governo do Estado, o evento aconteceu no Theatro Municipal do Rio, na capital fluminense, e teve como objetivo ressaltar o fortalecimento do combate à violência contra a mulher.

O “Encontro por todas as mulheres” faz parte da programação dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. Na ocasião, a primeira-dama do Estado do Rio, Analine Castro, ressaltou a importância do estado e municípios unirem forças para zerar as estatísticas de agressões contra as mulheres. O time do Governo do Estado também apresentou o Dossiê Mulher, desenvolvido pelo Instituto de Segurança Pública, que contém informações e dados para a elaboração de diretrizes na referida área.

“Nós mulheres precisamos nos unir, criar e fortalecer redes de apoio oferecendo suporte às vítimas e ajudando no processo de enfrentamento e saída do ambiente de violência. Em Teresópolis desenvolvemos políticas públicas para a proteção da mulher e ações para elevar a sua autoestima. Nossa equipe trabalha em busca de ter a sensibilidade de fazer esse acolhimento e a escuta qualificada, dando o apoio necessário à classe feminina. Agradeço a primeira-dama Analine Castro, por organizar um evento tão importante para todo o Estado, e ressaltar que temos muito trabalho pela frente e uma rede de apoio tão poderosa para superar os desafios pela violência contra mulher”, destacou a Secretária Municipal de Direitos da Mulher, Margareth Rosi acompanhada da Vice-Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Teresópolis, isabel-kwiatkowski-i.

O encontro também contou com a participação de defensoras, juízas e delegadas, da deputada federal Soraya Santos, além de representantes de secretarias estaduais, e da ativista israelense Lili Ben Ami, fundadora da associação “Michal Sela Forum”.