Teresópolis assina convênio com a Fiperj que beneficia a economia do agronegócio no municípioDivulgação

Publicado 02/12/2022 14:46

A Prefeitura de Teresópolis, através da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, assinou nesta quarta-feira, 30/11, o termo de cooperação técnica com a Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro (FIPERJ), para fomentar a economia do agronegócio no município e visando desenvolvimento da aquicultura e pesca. A assinatura do convênio aconteceu no Auditório Prefeito João Sampaio, na sede da FIPERJ, em Niterói-RJ e contou com a participação de prefeituras, autarquias estaduais, colônias de pescadores, sindicatos de trabalhadores rurais e organizações civis.

Os TCT’s foram firmados com as Prefeituras de Pinheiral, Teresópolis, Paraty, Macaé, Cachoeiras de Macacu e Carmo, com as Colônias de Pescadores Z-4 (Cabo Frio), Z-13 (Copacabana) e Z-22 (Rio das Ostras), o Sindicato Rural de Itaocara e a Associação Luthando Pela Vida.

Em Teresópolis, onde o cultivo de peixes é crescente por conta da aptidão regional, como qualidade da água, relevo e clima, os aquicultores serão beneficiados com visitas técnicas para esclarecimentos e orientações quanto ao cultivo de forma sustentável e legal, principalmente para os pequenos produtores que estão e/ou querem ingressar na atividade como alternativa de melhoria de renda.

O Secretário Municipal de Agricultura, José Carlos da Estufa, destacou que estas ações poderão elevar a qualidade dos nossos produtos e aumentar a renda dos criadores, resultando no crescimento e desenvolvimento da economia de Teresópolis.

“Com a assinatura deste termo de cooperação técnica, vamos conseguir desenvolver projetos e fazer a captação de recursos que vão ajudar no dia a dia da produção rural e do pescado, como também estaremos apoiando ainda mais a piscicultura no município. O termo vai dar oportunidade de atender tanto ao produtor rural, quanto ao pescador, inserindo nas políticas públicas aplicadas no estado”.

Também presentes na cerimônia o Secretário de Agricultura do Rio, Alex Grilo; o Diretor-Presidente da Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro, Ricardo Ganem; o Deputado Estadual, Jair Bittencourt e o Deputado Federal eleito, Marcelo Queiroz.