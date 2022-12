Jovens em medidas socioeducativas assistidos pelo CREAS realizam passeio educativo no Parque das Montanhas de Teresópolis - Divulgação

Jovens em medidas socioeducativas assistidos pelo CREAS realizam passeio educativo no Parque das Montanhas de TeresópolisDivulgação

Publicado 03/12/2022 20:06

Um grupo de adolescentes que cumprem medidas socioeducativas realizou um passeio pelo Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis, Sede de Santa Rita (Segundo Distrito da cidade), na manhã e início da tarde de quarta-feira, 30 de novembro.

O passeio foi uma parceria do CREAS com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, representada por Victória Gonçalves do Canto, coordenadora do setor de Educação Ambiental da secretaria, e Luciana Bárbara Ferreira, mediadora do mesmo setor que também atua em atividades do Parque, atendendo as escolas municipais e outros “atores sociais”, como os assistidos pelo CREAS. “realizamos o plantio de oito mudas de espécies nativas, além de uma caminhada interativa pela Trilha do Jacu, na qual eles puderam observar algumas aves que habitam o Parque”, explicou Victória.

No caso de menores infratores, o CREAS atua para orientar, acolher e dar apoio aos menores infratores e suas famílias, de modo que os mesmos não voltem a cometer atos infracionais. “Acreditamos na ressocialização de adolescentes. Nenhum jovem deve ser considerado um ‘caso perdido’, como se costuma dizer por aí. Ter quem acredite neles faz a diferença”, garante a Dra. Sandiane Takayas dos Santos, advogada do CREAS Teresópolis que também participou da visita ao Parque.

O CREAS é o equipamento da assistência social responsável por prestar atendimento social especializado para pessoas que estão em situação de ameaça ou violação de direitos e fica na Rua Carmela Dutra, 812 - Agriões (tel: (21)2742-8722)