Teresópolis Terra de Luz - Natal 2022: Caravana Iluminada e Música na Matriz encantam e embalam o públicoBruno Nepomuceno

Publicado 05/12/2022 12:32

“Iniciamos o mês de dezembro com a cidade ornamentada e uma programação que convida as famílias a se unirem em celebração. Que o espírito de união e fraternidade se faça presente em todos os momentos de nossas vidas”, destacou Cléo Jordão, secretária municipal de Cultura.

Caravana

No sábado, 03/12, o encantamento ficou por conta da Caravana Iluminada da Coca Cola. Posicionado ao longo da rota anunciada, entre os bairros Soberbo, Alto, Araras, São Pedro e centro da cidade, o público registrou em fotos e vídeos a passagem dos cinco caminhões coloridos e decorados em led, com direito a Mamãe e Papai Noel. Bem dentro do conceito ‘O Natal sempre encontra o caminho’, cuja proposta é despertar a essência natalina, reforçando as relações humanas e o cuidado socioambiental.

Do popular ao erudito

Palco do projeto ‘Música na Matriz’, da Secretaria Municipal de Cultura, a Igreja de Santa Teresa recebeu um público ávido por boa música neste domingo, 04/12. Sob regência do maestro Douglas Clemente, o Coral Municipal de Teresópolis iniciou a apresentação com sucessos como ‘Chuva de Prata’ e ‘Samba de Verão’ e as canções ‘O Natal existe’, ‘Feliz Natal’ e ‘Noite Feliz’. “Cantar para o público é muito bom, ainda mais nessa época tão bonita do ano”, comentou Douglas Clemente.

Em seguida, o público foi brindado com o concerto do Sonoro Trio, formado pelo violonista Rubens Tavares, que é professor e diretor da Escola Municipal de Música Giordano Marrelli – Pólo Avançado da Escola de Música Villa-Lobos, pelo violinista e produtor musical Max Miranda e pela professora de violoncelo e violino Gabi Miranda. O espetáculo foi aberto com Ave Maria (Charles Gounod e J. S. Bach), passeou pela música brasileira com Lamento Sertanejo (Gilberto Gil), Chega de Saudade, Insensatez e Eu Sei que Vou te Amar (Tom Jobim e Vinicius de Moraes) e foi encerrado com Libertango (Astor Piazzolla).

O público aplaudiu de pé as duas apresentações. “Emocionante para quem gosta e dá valor para a Cultura”, opinou a secretária aposentada Lucinda Silva. “Músicos maravilhosos! É uma iniciativa que mescla música clássica e popular, nacionais e internacionais, criando uma simbiose entre os artistas e o público”, aplaudiu o escritor Waldir José do Couto, membro da Academia de Letras do Brasil - Teresópolis.

O subsecretário municipal de Cultura e equipe coordenaram as apresentações. “Mais uma vez acompanhamos o trabalho primoroso dos nossos artistas e dos talentos da nossa Escola Municipal de Música. É um orgulho fazer parte deste belo projeto em Teresópolis”, finalizou Ricardo Guarilha.