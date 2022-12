Espetáculo dos alunos da Casa de Cultura sobre o universo da animação encanta público no Espaço Cultural Higino - Bruno Nepomuceno

Publicado 06/12/2022 16:38

Em sua primeira noite de apresentações, o espetáculo ‘Deni Danada em ANIMARTE – O Universo da Animação’ encantou e emocionou o público na noite desta segunda-feira, 5, no Espaço Cultural Higino. Cerca de 160 alunos encenaram o espetáculo que marca o encerramento do ano letivo de 2022 dos cursos gratuitos pela Secretaria Municipal de Cultura, na Casa de Cultura Adolpho Bloch. Nesta terça-feira, 6, às 19h, no Higino, acontece a segunda noite de apresentação do espetáculo.

A apresentação contou com a presença da secretária de Cultura, Cléo Jordão. “É com muito orgulho que a gente vem prestigiar os alunos no final do ano. Essa é a representação do resultado de um trabalho feito durante todo o ano e, esse espetáculo, em especial, com ensaios nos últimos 4 meses. Emocionante ver a alegria dos alunos, pais e familiares. É muito gratificante ver um trabalho que a Casa de Cultura desenvolve em prol das crianças e adultos que fazem parte dos nossos cursos. Parabéns também aos professores de dança e de teatro, profissionais de excelência!”, frisou a secretária de Cultura, Cléo Jordão, acompanhada do vereador Paulino Nogueira.

Marcela Barbosa é professora de Ballet na Casa de Cultura há 5 anos e comentou sobre a expectativa para a apresentação. “Esse ano a gente conseguiu reunir os alunos de todos os cursos, vai ser um espetáculo maior e com uma história linda sobre o mundo das animações, em especial, a história da Deni Danada, animação criada aqui em Teresópolis. Também vamos mostrar um pouco sobre outras animações, como Turma da Mônica, Bob Esponja, Smurfs, Minions e Rio. Está muito legal e divertido!”, destacou a professora.

Regina Asthine, aluna da turma avançada do Ballet, de 37 anos, faz dança desde os 9 anos de idade e também estava ansiosa para a apresentação. “Esse ano voltei para a Casa de Cultura e é um privilégio ser aluna da Marcela. Os ensaios foram intensos, com total dedicação dos professores e alunos, e a ansiedade para essa noite está enorme, mas vai dar tudo certo! Vai ser lindo!”, disse a aluna.

Pais de Camila Freidman Ferreira, de 16 anos, aluna da turma avançada do Ballet, Alessandra Freidman e Demerval de Lima, comentaram sobre o orgulho em ver a filha no palco. “É lindo demais! A gente sente a expectativa que ela fica quando vai se apresentar. Ela ama o Ballet! Começou a fazer com 4 aninhos e não parou mais! É um orgulho imenso pra gente”, comentou a mãe da bailarina.

Primeira apresentação roteirizada que une todas as turmas dos cursos de teatro e de ballet oferecidos pela Secretaria M. de Cultura, na Casa de Cultura Adolpho Bloch, o espetáculo ‘Deni Danada em ANIMARTE – O Universo da Animação’ foi criado pelos professores de artes e artistas convidados.

A diretora da Casa de Cultura, Mariana Vitória, lembrou que a produção do evento é resultado de uma grande mobilização. “Para a peça e os figurinos foi usado o fundo de recursos financeiros arrecadados pelos pais e responsáveis no ‘Arraiá do Cultura de Raiz’, realizada no 03 de julho deste ano. A festa julina contou com inúmeras apresentações artísticas e todas as comidas típicas foram doadas e preparadas pelos familiares’, relatou Mariana Vitória, agradecendo a todos pela colaboração.

Criada por Tiago e Andrezza Dumard, a animação teresopolitana ‘Deni Danada’ conta as travessuras e aventuras de uma menina esperta, seus amigos e seus avós na natureza da nossa cidade. Deni e sua turma estrearam em 2007 nas emissoras locais de TV e este ano é bailarina e atriz na peça estrelada pelos alunos da Casa de Cultura.