‘Adote um Amor’: COPBEA doa cinco cães na última feira de adoção de 2022Bruno Nepomuceno

Publicado 06/12/2022 12:27

Dos seis filhotes de cães disponibilizados para adoção no sábado passado, 04/12, pela Coordenadoria de Proteção e Bem-estar Animal (COPBEA)/Secretaria de Meio Ambiente, cinco ganharam um novo lar: Vênus, Juma, Lua, Malu e Tita. Sem raça definida, os populares “vira-latas” estavam castrados, vermifugados e vacinados contra a raiva animal.

As adoções aconteceram durante a última feira ‘Adote um Amor’, na Praça Olímpica Luís de Camões, na Várzea.

“Essa foi a última feira de adoção realizada este ano. Na anterior, todos os 20 filhotes foram adotados, mas infelizmente um deles foi devolvido dois meses depois. As pessoas devem ter consciência de que quando isso acontece, quem devolve acaba tirando a possibilidade de o cãozinho ganhar um lar e de ser cuidado por quem realmente gosta de animais”, alerta Jackson Muci, coordenador da COPBEA.

O eletricista David Araújo Ferreira adotou a simpática Vênus, de 6 meses. “O meu cachorro Tufão morreu de velhice e agora decidi adotar a Vênus. Vale a pena dar um lar pra ela”, comentou. Outros ficaram indecisos, mas aprovaram a realização da feira. Como o casal Matheus Rodrigues e Kaylane Mattos. “Ótima iniciativa para sensibilizar as pessoas a adotarem um cãozinho”, comentou Kaylane, que tentou convencer o namorado a levar um dos filhotes para casa. “Poderia acontecer mais vezes. Adotei o meu não tem muito tempo”, opinou o carpinteiro Alex Schimidt, acompanhado da esposa Nath&aacu te;lia e do filho, Davi Luccas.

Como adotar

Outros cães, adultos e filhotes, aguardam pela oportunidade de serem adotados. Os interessados podem visitar o Centro de Triagem Animal, popularmente conhecido como Canil da Prata (Estrada Rio-Bahia, km 75,5), ao lado do Aterro Sanitário do Fischer, de segunda a sexta, das 8h às 14h, ou conferir pela plataforma ‘Adote um Amor’, no site da Prefeitura - https://www.teresopolis.rj.gov.br/adote-um-amor/.

Para formalizar a adoção é necessário ser maior de 18 anos, apresentar original e cópia do RG e comprovante de residência, responder questionário e passar por uma entrevista com a equipe da COPBEA, assinar termo de posse responsável e levar caixa de transporte, coleira e guia adequados ao perfil do animal adotado.

Contato com a COPBEA pode ser feito pelo e-mail copbea@teresopolis.rj.gov.br. Denúncias e pedidos de fiscalização podem ser encaminhados à Ouvidoria Geral do Município pelos telefones 162 e (21) 2742-5074, pelo whatsapp (21) 98126-4038, pelo e-mail ouvidoria@teresopolis.rj.gov.br e também pelo aplicativo e-Ouve. Todas serão encaminhadas à Coordenadoria de Proteção e Bem-estar Animal.