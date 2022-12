Teresópolis recebe prêmio "amigos do DEGASE" por trabalho realizado com jovens em conflito com a lei - Bruno Nepomuceno

Publicado 06/12/2022 12:18

Na manhã da segunda-feira, 05 de dezembro, o Prefeito Vinicius Claussen recebeu do Governo do Estado do Rio de Janeiro, na capital do estado, a medalha “Amigos do DEGASE”, pelo desempenho da gestão com jovens em conflito com a lei. Além da homenagem recebida pelo Prefeito, o Secretário Lucas Guimarães (Trabalho, Emprego e Economia Solidária) também recebeu a honraria pela atuação da pasta frente ao Emprega Terê, eixo estratégico de estímulo à geração de emprego e renda em Teresópolis. O Secretário Valdeck Amaral (Desenvolvimento Social) e a equipe do CREAS Teresópolis também estiveram presentes.

O Departamento Geral de Ações Socioeducativas (DEGASE) condecorou iniciativas voltados para jovens em conflito com a lei, que cumprem medidas socioeducativas. Em Teresópolis as ações do SINE, da Casa do Trabalhador, o Feirão Emprega Terê e a qualificação e formação do trabalhador, além do Novo PROMAJ, proporcionam especialmente aos jovens de baixa renda a oportunidade do primeiro emprego de carteira assinada, ou ainda ao desenvolvimento de suas características empreendedoras.

“Acredito que a pauta municipalista precisa estar presente e ser apoio às políticas públicas do estado. Por isso, além de outras políticas, criamos o Novo PROMAJ, reativando um programa antigo, de muito sucesso em nossa cidade, mas repaginado, voltado para o jovem em vulnerabilidade socioeconômica e também para o jovem em conflito com a lei. O trabalho que fazemos com esses adolescentes é um trabalho silencioso, mas que muda vidas e dá esperança de um novo futuro para os nossos jovens.” Afirmou o Prefeito Vinicius Claussen durante a cerimônia.

O Novo PROMAJ atua em três eixos: PROMAJ Rotativo, Gestão Pública e Educação, possibilitando que jovens de 16 a 24 anos possam trabalhar na esfera pública com carteira assinada e com todos os benefícios garantidos por lei. As inscrições do programa ficam abertas durante todo o ano, no site da prefeitura, e para se inscrever o adolescente precisa estar inscrito no cadastro único.

"Agradeço ao Prefeito Vinicius Claussen pela oportunidade de atuar na transformação do nosso município, que a cada dia registra melhores indicares econômicos. Essa homenagem do DEGASE se estende à todos os servidores da Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Economia Solidária, bem como as Secretarias, empresas e instituições que são parceiras nas ações do Programa Estratégico de Fortalecimento da Economia e Geração de Empregos, o Pra Cima Terê" destacou o Secretário Lucas Guimarães.