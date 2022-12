Sorteio público define os novos alunos da Escola de Música Villa-Lobos – Polo Teresópolis para o ano letivo de 2023 - Bruno Nepomuceno

Sorteio público define os novos alunos da Escola de Música Villa-Lobos – Polo Teresópolis para o ano letivo de 2023Bruno Nepomuceno

Publicado 06/12/2022 18:55

O sorteio aconteceu na Prefeitura em três horários distintos, de acordo com o curso pretendido. A listagem final com a relação de todos os contemplados será divulgada nesta quinta-feira, 08/12, no site da Prefeitura de Teresópolis (www.teresopolis.rj.gov.br) e também poderá ser consultada no mural do Centro Cultural Bernardo Monteverde, no Alto, sede da escola.

“A procura pelos cursos é grande e o sorteio público, que foi feito e acompanhado pelos próprios candidatos às vagas, é a forma mais democrática e idônea de realizar esse processo seletivo. Fico muito feliz com o interesse da população, pois a escola é uma unidade da Secretaria Municipal de Cultura que oferece cursos de qualidade e de graça. Mas, infelizmente não há como atender a todos”, pontua Rubens Tavares, diretor e professor da Escola Municipal de Música.

Foram sorteadas 40 vagas, sendo 14 para o curso de Iniciação em Música (Módulo I), 16 vagas para Formação Musical (Módulo II) e 10 vagas para Musicalização Infantil. Seguindo a Lei Municipal 4.065/2021, 70% das vagas foram destinadas exclusivamente a alunos da rede pública de ensino, pessoas de baixa renda comprovadamente e pessoas inscritas em programas sociais. Também foram sorteados cinco suplentes, que poderão assumir uma vaga caso haja alguma desistência no início do curso.

As matrículas dos novos alunos deverão ser realizadas de 26 a 31 de janeiro, das 10h às 17h, no Centro Cultural Bernardo Monteverde (Avenida Oliveira Botelho, 210, sobreloja, bairro do Alto). As aulas terão início no dia 6 de fevereiro de 2023.

Mais informações pelo telefone (21) 3642-1061.