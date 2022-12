COMDEF realiza ação em homenagem ao Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. - Bruno Nepomuceno

Publicado 06/12/2022 19:03

“Dia 3 de dezembro é o dia de quem possui a deficiência como uma das suas características e não como uma definição.” A frase estampada no cartaz afixado numa das laterais da grande tenda branca armada na Praça da Igreja Matriz de Santa Teresa, na manhã de sábado, 3/12, resume o espírito de quem esteve no animado encontro promovido pelo Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência (COMDEF), com apoio das Secretarias Municipais de Desenvolvimento Social e Esporte e Lazer, e do Serviço Social do Comércio – SESC Teresópolis. Nem a chuva persistente atrapalhou a realização do evento que começou às 9h.

A cerimônia de abertura e o transcorrer das atividades foram conduzidos pela presidente do COMDEF, Cristiane Rocha, auxiliada pela equipe do Conselho, dos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) e do SESC. Também participaram do evento membros da Interativa – Núcleo Terapêutico, que apresentaram o tema “Psicologia e Nutrição”, e da Casa Vida – Centro de Bem-Estar e Desenvolvimento Humano, entre outros.

A fisioterapeuta Gizele Aguiar fez uma rápida palestra sobre “Fisio e Neuropsicologia e Inteligência Emocional”, enquanto uma equipe de massoterapeutas atendia a quem quisesse relaxar os músculos. Na mesa ao lado, a assistente social Márcia Bastos e a artesã Silvana realizavam uma pequena oficina de desenho e montagem de brinquedos para crianças e para o atento e participante Fábio, do Projeto AFESP – Atividade Física para os Especiais, acompanhado da mãe, Dona Maria Bernardete. Ao lado deles, a Secretária de Esporte e Lazer, Geovânia Ramos, assistia a tudo.

A Dra. Flávia Tapajós, representante das comissões de Direitos da Pessoa Com Deficiência e de Direito Médico da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), ministrou uma palestra informativa sobre a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) e o Benefício de Prestação Continuada (BPC), que são a base do atendimento à população em situação de pobreza e vulnerabilidade social no Brasil, muitas delas pessoas com deficiência.

Superação pelo esporte

O esporte tomou conta da parte final do encontro. Primeiro com o Professor Luiz Gomes, o Dudu, do impressionante “Projeto Superação”, pioneiro em ministrar aulas de jiu-jitsu para alunos com Síndrome de Down, integrando-os socialmente. Doze deles vestiram seus quimonos e deram uma exibição emocionante no tatame armado sob a tenda, observados atentamente pelo Vereador Teco Despachante e sua esposa Rosângela Canto. Teco é presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência e do Idoso, da Câmara de Vereadores de Teresópolis. “Não podemos perder o foco e a mobilização. Por isso, é um prazer estar aqui neste dia tão importante para todos nós”, comemorou o vereador.

Ao final do evento, o mestre José Damiro armou um roda de capoeira, ensinando alguns movimentos característicos para as pessoas presentes