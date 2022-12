Teresópolis Terra de Luz 2022: Vídeo mapping, cantata, Caravana SESC e Música na Matriz marcam a programação até domingo, 11/12 - Divulgação

Teresópolis Terra de Luz 2022: Vídeo mapping, cantata, Caravana SESC e Música na Matriz marcam a programação até domingo, 11/12Divulgação

Publicado 08/12/2022 17:18

Pela agenda, durante quatro dias a fachada da Matriz de Santa Teresa, na Várzea, receberá a técnica do vídeo mapping, com imagens que mesclam elementos natalinos e que prometem encantar o público. A realização é do SESC, que fará uma Caravana de atividades artísticas, teatrais e literárias na Calçada da Fama, na Praça Baltasar da Silveira e na Praça Olímpica Luís de Camões, no centro da cidade.

No domingo, 11/12, destaque para a edição especial do projeto Música na Matriz, com concerto da Camerata Teresópolis na Igreja de Santa Teresa, e para mais duas atrações do SESC Rio: a caravana cultural pelas ruas da cidade e a cantata Esperança Viva, na Praça Baltasar da Silveira.

Realização da Prefeitura, através das secretarias municipais de Cultura, de Educação e de Turismo, com apoio das secretarias de Agricultura, Obras e de Serviços Públicos, o projeto Teresópolis Terra de Luz – Natal 2022 tem a parceria e colaboração do Sistema Fecomércio, Sincomércio Teresópolis, Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Teresópolis, SESC, Polo Gastronômico de Teresópolis, Coca Cola FEMSA Brasil, Teresópolis Convention, Espaço Cultural Higino, Mox Produções Artísticas, Instituto Saber Educação e Cultura, Prefeitura do Rio de Janeiro e Marsan Eventos.

Confira a programação:

ATÉ 25 DE DEZEMBRO

• Festival Gastronômico Quebra Nozes

Restaurantes do Polo

Realização: Polo Gastronômico

8 DE DEZEMBRO – QUINTA-FEIRA

• 16h – Coral FESO Pro Arte

Hall da Prefeitura de Teresópolis

08 a 11 de DEZEMBRO

• Vídeo Mapping

Matriz de Santa Teresa

Quinta: 08/12 - 19h30

Sexta: 09/12 - 19h30

Sábado: 10/12 - 19h30

Domingo: 11/12 - 20h

Realização SESC Rio

08 a 11 de DEZEMBRO

• Intervenções de Teatro

Calçada da Fama

Realização SESC Rio

10 e 11 de DEZEMBRO

• Atividades Literárias e Intervenções Artísticas

Praça Olímpica Luís de Camões

11 DE DEZEMBRO – DOMINGO

• 15h – Edição Especial Música na Matriz

Camerata Teresópolis

Matriz de Santa Teresa

11 DE DEZEMBRO - DOMINGO

• 19h - Caravana SESC

Ruas da Cidade

Realização SESC Rio

11 DE DEZEMBRO – DOMINGO

• 19h30 – Cantata Esperança Viva

Praça Baltasar da Silveira

Realização SESC Rio