Emprega Terê: Parceira da Prefeitura na inclusão profissional, Alterdata dá bolsa de estudos em cinco cursos online para pessoas com deficiência - Divulgação

Publicado 08/12/2022 17:26

A Prefeitura Teresópolis, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Economia Solidária, firmou parceria com a Alterdata Software para ampliar as oportunidades de qualificação profissional das pessoas com deficiência. Como resultado deste trabalho conjunto de inclusão, a empresa, que é referência no desenvolvimento de sistemas de gestão, está oferecendo bolsas de estudo de 100%, exclusivas para PcD, em cinco cursos online: Fundamentos de Informática, Escrita Fiscal, Departamento Pessoal, Administração de Condomínios e Excel.

Para se candidatar, o interessado, que não pode ser um colaborador da Alterdata, deve acessar a página de carreiras da empresa (alterdata.software/tiparatodos). É preciso encaminhar o laudo que o caracteriza como PcD.

Caso seja aprovado, o aluno receberá, por e-mail, o voucher para inscrição no curso desejado. É preciso ter estrutura adequada para acompanhar o treinamento, como computador e internet de alta velocidade.

“O propósito da Alterdata é impulsionar a prosperidade da sociedade através da Tecnologia, e gerar oportunidades de capacitação para pessoas com deficiência está diretamente conectado a este propósito. Através das bolsas de estudo, pretendemos contribuir para que estas pessoas sejam mais prósperas e, consequentemente, contribuam para maior prosperidade da nossa sociedade”, avaliou Thiago Louchard, supervisor de Atração e Engajamento de Talentos da Alterdata Software.

A parceria com a Alterdata, que é uma das maiores empresas de informática do país, é oficializada no mês em que se comemora o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, celebrado em 3 de dezembro.

“Seguimos a orientação do Prefeito Vinicius Claussen que, atento à economia do município, investe no fomento às vocações locais por meio da qualificação do trabalhador, em especial, da PcD. O cuidado da Gestão Municipal passa pela campanha de captação de oportunidades de trabalho para pessoas com deficiência, realizada por meio do SINE Teresópolis, e pela ampliação das oportunidades de capacitação profissional gratuita e de qualidade para esse público”, assinala Lucas Guimar&ati lde;es, secretário de Trabalho, Emprego e Economia Solidária, acrescentando que a iniciativa faz parte do ‘Emprega Terê’, eixo do ‘Pra Cima Terê’ – Programa Estratégico de Fortalecimento Econômico e Geração de Empregos, lançado pelo Prefeito Vinicius Claussen.