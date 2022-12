3º Encontro com o Controle Interno: Prefeitura de Teresópolis treina servidores sobre uso da plataforma Geopixel Cidades - Bruno Nepomuceno

3º Encontro com o Controle Interno: Prefeitura de Teresópolis treina servidores sobre uso da plataforma Geopixel CidadesBruno Nepomuceno

Publicado 08/12/2022 17:54

Secretários municipais e suas equipes técnicas foram orientados sobre como cada setor deve inserir informações na plataforma integrada de gestão territorial e de processos na web.

Em processo de implantação desde o mês de abril pela Gestão Municipal, a ferramenta tecnológica reúne informações geográficas e cartográficas, imagens, fotografias de campo, plantas e documentos do Município e armazena em um único banco de dados. O uso compartilhado entre as secretarias municipais, em tempo real, aprimora o atendimento ao contribuinte e amplia a capacidade de planejamento do município, a fim de melhorar a prestação de serviços à população.

A oficina foi comandada pela secretária municipal de Controle Interno, Yára da Rocha Medeiros, e o secretário municipal de Planejamento e Projetos Especiais, Fábio Cunha Cardoso, junto com Mariana Bezerra, representante da Geopixel, empresa que junto com a AeroCarta forma o consórcio Imperatriz, contratado pela Prefeitura, por meio de licitação, para instalação do programa.