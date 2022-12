Teresópolis Terra de Luz 2022: Coral FESO Pro Arte se apresenta na Prefeitura de Teresópolis - Bruno Nepomuceno

Publicado 09/12/2022 12:25

Com regência de Kaleb Pessoa, tendo a pianista Jane Barbosa no teclado e com Ayrton Rebello Filho na percussão, o coral entoou canções como Sapatinho de Natal, Anoiteceu e Para não Ser Triste (Quero ver você não chorar), todas acompanhadas pelo público. “Muito boa essa parceria. A arte é lugar do encontro, em que todos buscam o mesmo objetivo”, comentou Edenise Antas, diretora do Centro Cultural FESO Pro Arte.

“Nosso agradecimento aos coralistas pelo belo espetáculo! Desejo a todos um feliz Natal e que 2023 seja um ano de muita arte e cultura”, disse a secretária municipal de Cultura Cléo Jordão, no encerramento da apresentação.