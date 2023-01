Prefeitura de Teresópolis inscreve para vagas em atividades esportivas a partir do dia 16 de janeiro - Divulgação

Prefeitura de Teresópolis inscreve para vagas em atividades esportivas a partir do dia 16 de janeiroDivulgação

Publicado 05/01/2023 11:18

A Prefeitura Municipal de Teresópolis, através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, vai disponibilizar novas matrículas para a prática de diversas atividades físicas. Para quem tiver interesse em participar, a inscrição começa a partir do dia 16/01, com atendimento de segunda à sexta, das 9h às 17h, no Ginásio Poliesportivo Pedro Rage Jahara (Pedrão), localizado na Rua Tenente Luiz Meirelles, 221, na Várzea.

As aulas são oferecidas para todos os munícipes, cujo objetivo é a promoção da interação social e a melhor qualidade de vida. As atividades esportivas oferecidas são: Yoga, Voleibol, Xadrez, Treino Funcional, Tai Chi Chuan, Prevenção de Quedas, Projeto Gol do Brasil (futebol de campo), Natação, Musculação, Kickboxing, Judô, Jiu-Jitsu (feminino), Jiu-Jitsu (baby class), Jiu-Jitsu, Iniciação esportiva, Hidroginástica, Handebol, Ginástica, Ginástica para Bebês, Ginástica para Idosos, Futsal, Futsal (feminino), Futsal de campo , Funcional kids, Defesa pessoal (feminino), Dança sênior, Arte terapia, Alongamento e AFESP (Atividade Física para Especiais).

Para mais informações, entrar em contato com a secretaria pelo telefone (21) 3641-5516.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSCRIÇÃO:

- MAIORES DE 18 ANOS

- RG (cópia);

- CPF (cópia);

- Comprovante de residência (cópia);

- Atestado médico com data;

- Foto 3×4;

- MENOR DE IDADE

- RG e CPF do aluno (cópia);

- RG e CPF do responsável (cópia);

- Certidão de nascimento (Caso não tenha RG);

- Comprovante de residência (cópia);

- Declaração escolar com turno da aula;

- Atestado médico com data;

- Foto 3×4.