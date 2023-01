Depois de quase três anos sem reajuste, tarifa de Înibus passará para R$ 4,90 no dia 8 de janeiro em Teresópolis - Divulgação

Publicado 03/01/2023 12:57

Entra em vigor no próximo domingo, dia 8 de janeiro, o novo valor da tarifa de ônibus das linhas urbanas e rurais de Teresópolis, que passará dos atuais R$ 4,40 para R$ 4,90. O decreto 5.901/2023 com o novo preço foi publicado nesta segunda, 02/01, no Diário Oficial Eletrônico do Município. Por exigência da Prefeitura de Teresópolis, responsável pela concessão do transporte público, a correção está condicionada à ampliação em 20% da oferta de viagens das linhas em circulação por parte da empresa prestadora do serviço, o que se dará com a entrada em circulação de novos 12 ônibus ainda em 2023.

Abaixo da inflação acumulada entre janeiro de 2020 e dezembro de 2022, que foi de 22% (IPCA-E/IBGE), o reajuste repassado será de 12,5%. Segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o preço do óleo diesel, que representa 29% dos custos da empresa prestadora do serviço de transporte público, teve aumento de 42% no Brasil no primeiro semestre de 2022. Em um ano, entre junho de 2021 e junho de 2022, o valor do litro do combustível cobrado nas bombas subiu 68%.

O último reajuste de tarifa foi concedido em 2020, quando passou de R$ 4 para R$ 4,40 nas linhas urbanas. No mesmo Decreto 5.240/2020, a atual gestão reduziu o preço das passagens das linhas da zona rural de R$ 5,30 para R$ 4,40, uma redução de 17%.

A reestruturação foi acompanhada, ainda, da implantação do sistema do Bilhete Único, inédito em Teresópolis, que concede ao usuário do transporte público a integração, em ônibus e micro-ônibus, com direito à primeira e mais duas viagens, por até duas horas. A integração garante o deslocamento unidirecional, ou seja, em um único sentido entre uma origem e o destino, não incluído o retorno. Só em 2022, o Bilhete Único de Teresópolis registrou 482.631 integrações, com cerca de 700 usuários de ônibus atendidos diariamente pelo sistema. A atual gestão também garantiu na Justiça a manutenção da gratuidade para idosos de 60 a 64 anos.

A Prefeitura está ciente do grande desafio do transporte público, que vem sendo enfrentado em todo o país. O serviço, que impacta seriamente a vida das pessoas, foi duramente afetado durante a pandemia de Covid-19 por conta dos aumentos constantes nos preços de combustível, da queda do número de usuários e o desequilíbrio financeiro dos atuais contratos. Desde então, o setor vem dando sinais de colapso e de risco de desassistência da população.

Em reuniões com o representante da concessionária, a Prefeitura tem conseguido o aumento gradual do número de ônibus em circulação e vem adequando gradativamente os horários, de acordo com as demandas recebidas. Em 2022, já foram colocados 10 novos ônibus nas ruas, restabelecendo alguns horários das linhas municipais. Junto com líderes comunitários e as concessionárias do serviço, a gestão segue buscando alternativas para atender as demandas mais urgentes da população.