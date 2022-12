Prefeitura de Teresópolis e órgãos municipais abrem às 12h na segunda-feira, 02 de janeiro - Divulgação

Prefeitura de Teresópolis e órgãos municipais abrem às 12h na segunda-feira, 02 de janeiroDivulgação

Publicado 29/12/2022 14:29

Até esta sexta-feira, dia 30 de dezembro, a Prefeitura de Teresópolis e demais órgãos municipais funcionam em seus horários normais. Na próxima segunda-feira, dia 02 de janeiro, abrirão às 12h e funcionarão até 18h. O horário de atendimento ao público segue o Decreto 5.889/2022, publicado na edição extraordinária do Diário Oficial do Município desta quarta, 28/12. Porém, as chefias de todos os setores têm autonomia para definir expediente alternativo para melhor atendimento da população.

Postos de saúde: As Unidades de Saúde da Família seguem em horário normal até esta sexta, 30/12, e na segunda, 02/01, atenderão das 12h às 17h. Nas unidades de Fonte Santa, Meudon e do Rosário, do Programa Saúde na Hora, na segunda-feira o atendimento ao público acontecerá de 12h às 19h. As Unidades Básicas de Saúde abrirão às 12h no dia 02/01.

Urgência médica: O atendimento médico de urgência será normal na UPA 24 Horas, na Unidade de Saúde Dr. Eitel Abdallah, no bairro de São Pedro, e no Serviço de Pronto Atendimento de Bonsucesso, que funcionam com plantão de 24 horas.

Segurança: Órgãos como Defesa Civil e Guarda Civil Municipal mantêm escala de plantão 24 horas.

Lixo: A coleta de lixo domiciliar seguirá normal, de acordo com os dias de atendimento em cada bairro.

Educação: As creches, escolas e centros municipais de Educação Infantil estão no período de férias escolares.

Turismo:

• A Feirarte – a popular Feirinha do Alto, funciona nestas quinta, 29, e sexta, 30, das 10h às 18h, e no sábado, 31/12, das 10h às 15h. Depois, retorna no dia 07 de janeiro.

• O Horto Municipal de Teresópolis Carlos Guinle, no bairro Quarenta Casas, tem visitação de 8h às 16h nestas quinta, 29, e sexta, 30, e no sábado, 31, de 8h às 12h. Permanecerá fechado no domingo, 1º de janeiro, e na segunda-feira, 02/01, retomando o funcionamento de 8h às 16h na terça, dia 03/01.

• As sedes Pedra da Tartaruga e Santa Rita do Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis funcionam de 8h às 16h nestas quinta e sexta, 29 e 30/12, e ficarão fechadas no sábado, 31/12, e no domingo, 1º de janeiro.