47 cápsulas de cocaína são apreendidas em Teresópolis - Reprodução mídias sociais

Publicado 27/12/2022 14:45

Policiais militares de Teresópolis fizeram apreensão de drogas na comunidade do Perpétuo, no último domingo, 25/12. Ao todo foram 47 cápsulas de cocaína, no valor de R$30 cada. Segundo a Polícia Militar, durante uma patrulha de rotina, dois homens que estavam próximos à quadra de futebol, se assustaram com a movimentação policial e, ao perceberem que seriam abordados, fugiram em direção a um bambuzal, conseguindo escapar.

Os policiais, após realizarem buscas no local, encontraram as drogas abandonadas embaixo de um veículo. O material apreendido foi levado para a 110ª Delegacia de Polícia, em Teresópolis.