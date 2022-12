Abertas as inscrições para Residência em Tecnologia da Informação do Serratec - Divulgação

Abertas as inscrições para Residência em Tecnologia da Informação do SerratecDivulgação

Publicado 26/12/2022 15:31 | Atualizado 26/12/2022 15:36

Estão abertas, até o dia 15 de janeiro de 2023, as inscrições da Residência em TIC/Software do Serratec (Parque Tecnológico Região Serrana) 2023.1 ( http://serratec.org/residencia-de-software/ ). Trata-se de um programa de imersão tecnológica, em parceria com a Firjan/SENAI, Sinditec, universidades, organizações governamentais e empresas de TI da região, que alia conhecimento teórico com a prática. O objetivo é preparar profissionais no desenvolvimento de software e aumentar a oferta de profissionais qualificados na área de tecnologia, atraindo novas empresas para a Região Serrana. As aulas começam em março, de forma virtual. O programa já formou mais de 500 profissionais.

Com 130 vagas, a preferência será para pessoas que moram em Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo e Areal. Não precisa ter conhecimento prévio em tecnologia e é necessário ter concluído o Ensino Médio. Mulheres, pessoas com deficiência, pessoas negras e quem estudou em escola pública são os públicos prioritários.

O Programa

O Programa de Residência em TIC /Software oferece, gratuitamente, aos candidatos inscritos e selecionados, acesso à:

· Capacitação - Com o aumento da demanda de desenvolvimento de sistemas, o Serratec e seus parceiros desenharam o Programa de Residência em TIC/Software focado em desenvolvimento full stack (Web e Mobile). A iniciativa visa suprir a demanda de profissionais capacitados para os empreendimentos que já atuam na região, atraindo novas empresas.

· Teoria e Prática - A Residência em TIC/ Software é uma imersão que mistura o conhecimento teórico com a prática, para preparar profissionais de tecnologia, neste caso específico, no desenvolvimento de softwares. O residente participa de experiências reais de projetos das empresas, com tutores, mentores e problemas reais a serem resolvidos.

· Soft Skills - Além do conhecimento nas tecnologias abordadas, os residentes terão oportunidade de aprofundar e desenvolver soft skills, que são habilidades comportamentais e competências interpessoais fundamentais para o desenvolvimento profissional.

· Inovação e propriedade intelectual - O Programa irá contribuir para a criação e desenvolvimento de produtos, oferecendo oportunidades para a geração de inteligência de software e para o fomento de capital humano capaz de surfar na onda da revolução 4.0.

Passando em todas as etapas do processo de seleção, o candidato inicia o Programa que tem a duração aproximada de 5 meses. Com aulas pela manhã e no período da tarde, de segunda a sábado, o candidato selecionado participa de encontros de aprendizagem com professores atuantes no mercado de tecnologia, além de dinâmicas práticas em equipes, divididas de acordo com sua turma e com os projetos que serão desenvolvidos com as empresas parceiras. Também estão previstos dois encontros presenciais ao longo do curso.

Processo Seletivo

As inscrições para o processo seletivo estarão abertas no site http://serratec.org/residencia-de-software até dia 15 de janeiro de 2023, às 23h59 (horário de Brasília). As inscrições aprovadas serão divulgadas no site no dia 20/01/2023 (sexta-feira).

Todos os comunicados, datas e horários, resultados, candidatos selecionados dentre outras informações do Processo Seletivo e do Cronograma do Programa de Residência em TIC / Software serão realizados exclusivamente pelo site http://serratec.org/residencia-de-software

O processo seletivo acontecerá de maneira online e terá as seguintes etapas, todas com caráter eliminatório e classificatório: Inscrições; Trilha de Qualificação; Desafio do Conhecimento; Avaliação Cognitiva; Entrevista; e Matrícula.

Eventuais dúvidas, esclarecimentos adicionais ou situações não elencadas no edital podem ser encaminhados ao Serratec, através do e-mail: seletivo@serratec.org.