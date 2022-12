Chegada no Papai Noel no CRAS Meudon anima crianças e adultos - Divulgação

Chegada no Papai Noel no CRAS Meudon anima crianças e adultosDivulgação

Publicado 21/12/2022 17:30

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, através do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) Meudon, promoveu no último dia 15 de dezembro, a tradicional chegada do Papai Noel. Mais de 80 referenciados do CRAS Meudon e seus parentes, em grande maioria idosos e crianças, compareceram em peso ao Salão Paroquial da Igreja de Santa Rita, no Meudon, para esperar a chegada do bom velhinho. Crianças e idosos, que participam das oficinas de artesanato, recreação e alongamento, fizeram uma apresentação musical para os convidados.

Como no ano passado, o Secretário de Desenvolvimento Social, Valdeck Amaral, fez a alegria das crianças, assumindo o papel de Papai Noel, distribuindo os presentes, e tirando fotos com os pequenos. “Fico muito feliz de ter sido convidado novamente pela Tereza para desempenhar uma missão tão linda e importante como essa. Nós podemos até dar um brinquedo, mas quem sempre recebe o maior presente de todos somos nós, pois nada se compara ao carinho que recebemos das crianças. Um abraço e um sorriso vindo delas, não tem preço.” relatou o Secretário.

Um coral formado por senhoras e crianças vestidas de anjos, todos participantes das oficinas de artesanato em EVA, artesanato em feltro, recreação infantil, oficina musical e alongamento para a terceira idade, emocionou ao cantar para parentes e amigos canções natalinas.

Os brinquedos distribuídos durante o evento foram doados por empresas locais parceiras e arrecadados ao longo do ano pela Coordenadora da unidade, Tereza Alvares. “Temos uma excelente rede de apoio, que sempre nos ajuda nas ações que promovemos durante o ano e na campanha de natal não é diferente. Gostaria de agradecer imensamente aos nossos parceiros da Instituição CRERsendo, da Arbor Brasil, da Vara da Infância Juventude e Idoso, do Colégio Nossa Senhora do Carmo, que promoveu uma gincana de solidariedade para arrecadar doações de brinquedos e aos nossos parceiros da rede socioassistencial, pessoas da sociedade civil que sempre nos ajudam em diversas campanhas pois sem elas, o nosso trabalho não seria possível” Agradeceu a Coordenadora da unidade.