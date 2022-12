Mostra ‘Subindo a Serra 30 Anos Depois’ tem abertura de sucesso na Casa de Cultura Adolpho Bloch - Divulgação

Reunindo cerca de 100 convidados, a abertura da Mostra ‘Subindo a Serra 30 Anos Depois’, dos artistas cariocas Daniel Bitter, Fábio Campos, Kátia Piranda e Odenir José de Paula, repetiu o sucesso da primeira exposição realizada em 1992, na Casa de Cultura Adolpho Bloch, unidade da Secretaria Municipal de Cultura.

Além de admirar as obras de arte, os visitantes ainda aproveitaram as performances musicais dos também músicos Fábio Campos e Odenir José. Os quatro artistas, que formam o grupo Diário de Bordo, fizeram relatos sobre sua trajetória dentro do universo das artes visuais e sua ligação com o professor Urian Agria de Souza, do curso de extensão A Linguagem da Pintura e do Desenho, da PUC-Rio.

Além das obras dos artistas, que apresentam um trabalho pautado no desenvolvimento das gramáticas poéticas individuais, a Mostra conta com painéis que contam a trajetória do Grupo nos últimos 30 anos e com vídeos que reproduzem a narrativa de cada um deles, assim como uma bela homenagem ao professor Urian.

“Uma honra para nós, da Secretaria de Cultura, receber esta exposição repleta de significado e que traz à Casa de Cultura obras de excelente nível artístico, reunindo estes quatro artistas que estão de volta ao nosso espaço. Esperamos que possam voltar muitas vezes”, pontuou o subsecretário municipal de Cultura, Ricardo Guarilha.

A mostra segue até o dia 27 de janeiro e pode ser visitada de segunda a sexta, das 13h às 18h, e aos sábados e domingos, das 10h às 17h, na Casa de Cultura Adolpho Bloch (Praça Juscelino Kubitschek, Araras), com entrada franca.