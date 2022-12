Programa ‘Emprega Terê’: Teresópolis tem 97 vagas de emprego - Divulgação

Programa ‘Emprega Terê’: Teresópolis tem 97 vagas de empregoDivulgação

Publicado 19/12/2022 16:11

Até esta sexta-feira, 23/10, o Programa ‘Emprega Terê’ oferece 97 vagas de emprego para quem quer ingressar no mercado de trabalho. São 50 vagas para trabalhadores com experiência, 35 vagas para candidatos sem experiência, 11 oportunidades para pessoas com deficiência (PcD) e 01 vaga de estágio.

O atendimento presencial acontece de segunda a sexta no SINE Teresópolis, no 1º piso da Prefeitura (Av. Feliciano Sodré, 675), na Várzea, de 9h às 17h, e na Casa do Trabalhador (Rua Luiz Noguet Jr, 100), no bairro de São Pedro, de 9h as 12h e de 13h as 18h.

Os interessados devem ter em mãos RG, CPF, número do PIS (se não houver o cadastro é gerado na hora) e a carteira de trabalho (se não tiver é possível solicitar pelo Portal Emprega Terê). São cadastradas experiências anteriores, qualificação profissional e áreas de interesse.

Todos os serviços do SINE Teresópolis, tais como cadastro de currículo, acesso a carteira de trabalho e seguro-desemprego, podem ser acessados no Portal do Trabalhador – www.teresopolis.rj.gov.br/portal-do-trabalhador.

A captação e divulgação das oportunidades de emprego são ações do ‘Pra Cima Terê’ – Programa de Fortalecimento Econômico e Geração de Empregos de Teresópolis, liderado pelo Gabinete de Crise da Prefeitura junto às organizações empresariais Teresópolis Convention, ACIAT, CDL, Sincomércio, Firjan, Sindicato Rural e o Conselho Municipal de Trabalho, Emprego e Renda.