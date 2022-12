Conselho de Inovação, Ciência e Tecnologia de Teresópolis elege cadeiras e mesa diretora para mandato 2022/2024 - Divulgação

Publicado 17/12/2022 11:00

Em assembleia realizada nesta segunda-feira, 12, no campus da UERJ em Teresópolis, o Conselho Municipal de Inovação, Ciência e Tecnologia reuniu representantes do Poder Público Municipal e Estadual e representantes de instituições privadas para eleger a composição do Conselho para o mandato 2022/2024.

Criado pela Lei Municipal 3811/2019 e regulamentado pelo Decreto Municipal 5274/2020, assinado pelo Prefeito Vinicius Claussen, o Conselho Municipal de Inovação, Ciência e Tecnologia é um órgão permanente integrante da Administração Pública de caráter técnico-científico, constituído por representantes da Prefeitura, Estado, Câmara e Entidades Privadas representativas da Categoria Econômica ou Profissional da área de ciência e tecnologia. É a instância deliberativa, formuladora e fiscalizadora da Política de Inovação, Ciência e Tecnologia e Empreendedorismo. Sua estrutura e funcionamento estão vinculados à Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia.

Todas as ações que envolvam a aplicação da Política Municipal de Inovação, Ciência, Tecnologia e Empreendedorismo deverão ser apreciadas e aprovadas pelo Conselho, além de serem integradas ao Sistema Municipal de Inovação, também criado através da Lei Municipal de Inovação.

A legitimidade da política pública de inovação, ciência e tecnologia se consolida a partir das deliberações e aprovações do Conselho. É composto por 14 membros, sendo sete do poder público e sete da sociedade civil. Abaixo a lista completa da nova composição do Conselho, nomeando as instituições eleitas com os seus respectivos representantes:

PODER PÚBLICO

I - Prefeitura Municipal de Teresópolis:

a) Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia:

- Titular: Vinicius Oberg Guedes

- Suplente: Edmo de Macedo Gonçalves

b) Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Economia Solidária

- Titular: Lucas Guimarães Homem

- Suplente: Jean dos Santos Raymundo

c) Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos Especiais:

- Titular: Ana Paula Gomes Braga Coelho

- Suplente: Sabrina Gonzales Couto

d) Secretaria Municipal de Educação:

- Titular: Telmo Fonseca Rodrigues

- Suplente: Carla de Cunto Carvalho

II - Câmara Municipal de Teresópolis:

Um Vereador representando o Poder Legislativo.

- Titular: Fabio Branco da Cruz

- Suplente: Elias Maia

III - Associações Públicas, entidades representativas de categoria Científica:

a) Um representante de Fundações Públicas ou Consórcios Universitários Públicos

FUNDAÇÃO CECIERJ

- Titular: Caroline do Canto Pinheiro

- Suplente: Juliana Maciel de Aguiar

b) Um representante de Universidades Públicas:

- Titular: Marcela do Nascimento Padilha

- Suplente: Clara Carvalho de Lemos

SOCIEDADE CIVIL

a) Um representante de Associações de desenvolvimento de Parques Tecnológicos:

- Titular: Vinícius Câmara

- Suplente: Thaís M. C. Ferreira

b) Um representante de Instituições de fomento e apoio às Empresas:

- Titular: Claudia Pacheco

- Suplente: Gabriel José Soares Silva

c) Um representante de Universidades Privadas de caráter filantrópico:

Unifeso

- Titular: Vivian Telles Paim

- Suplente: Alberto Torres Angonese

d) Um representante de Universidades Privadas:

Universidade Estácio de Sá

- Titular: Roberta Rollemberg Cabral de Lima Martins

- Suplente: Daniela dos Santos Rocha Pereira

e) Um representante do Sistema “S” (Firjan)

- Titular: Ladmir da Penha Carvalho

- Suplente: Luiz Antonio Daud

f) Um representante de movimentos empreendedores;

- Titular: Marcelo da Silva Oliveira

- Suplente: Wallace Ribeiro Pacheco

g) Um representante de Instituições do Comércio, da Indústria ou de Serviços.

ACIAT

- Titular: Guilherme Pereira Coelho

- Suplente: Roberto de Moura Estevão

Após a eleição de todas as cadeiras, os conselheiros elegeram a Mesa Diretora para o mesmo mandato, ficando a seguinte composição:

- Presidente: Marcela do Nascimento Padilha (repres. da UERJ)

- Vice-presidente: Roberta Rollemberg Cabral de Lima Martins (repres. da Universidade Estácio de Sá)

- Secretária da Mesa Diretora: Caroline do Canto Pinheiro (repres. da Fundação Cecierj)

- Secretário Executivo: Vinicius Câmara (repres. do Serratec)