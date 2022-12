Serratec Business reúne empresários e especialistas da área de tecnologia em Teresópolis - Bruno Nepomuceno

Serratec Business reúne empresários e especialistas da área de tecnologia em TeresópolisBruno Nepomuceno

Publicado 15/12/2022 12:00

Empresários e especialistas na área de TI participaram, na quarta-feira, 14, no Unifeso Campus Quinta do Paraíso, do Serratec Business. O encontro, que teve como tema principal a cibersegurança, contou com a presença do secretário de Ciência e Tecnologia, Vinicius Oberg, pitches de empresas associadas ao Serratec (Parque Tecnológico Região Serrana), organizador do evento, e palestras sobre segurança cibernética e o programa da Firjan ‘Conecta Inovação’.

“Em nome do Prefeito Vinicius Claussen, dou as boas-vindas a todos os participantes dessa edição do Serratec Business. O Serratec desenvolve um trabalho de extrema importância e que precisa ser reconhecido. O Programa de Residência de Software é um bom exemplo, sendo referência para diversos ecossistemas no estado do Rio de Janeiro e no Brasil. Parabenizo a atuação do presidente Guilherme Alves e de toda a equipe da instituição”, enfatizou Vinicius Oberg, pontuando também a parceria com o Unifeso em diversos projetos de fomento à inovação e tecnologia.

O Serratec Business é um encontro da comunidade de empresários e interessados na área de TI da Região Serrana, com networking e educação executiva para acelerar o seu negócio. O presidente do Serratec, Guilherme Alves, também esteve presente à edição promovida em Teresópolis e agradeceu o apoio da Prefeitura de Teresópolis e do Unifeso nas ações do Parque Tecnológico.

Diretor de tecnologia da empresa Future Technologies, Airton Coelho Vieira Junior, falou sobre os desafios das empresas diante dos ataques cibernéticos, com contextualização sobre o custo de vazamento de dados no Brasil. Entre as questões abordadas, o custo total médio e frequência de violações de dados pelo vetor de ataque inicial; a vulnerabilidade de software de terceiros; credenciais comprometidas; configuração incorreta de nuvem; e ataques de phishing.

Comprometimentos de e-mail comercial, ataque malicioso interno, perda de dados acidental e os ataques de ransomware também foram pontuados, com apontamentos para resolução dessas demandas, como a criação de uma política de segurança da informação, com normas e procedimentos para melhorar a proteção dos usuários, dados, serviços e ativos de tecnologia da empresa, órgão público ou instituição; desenvolvimento de um plano de resposta a incidentes de segurança; e monitoramento dos serviços e ativos críticos, pois a empresa funciona 24 horas por dia e 365 dias por ano, com a adoção de serviços gerenciados de segurança para monitoramento e resposta a incidentes de segurança.

O Serratec Business Teresópolis teve ainda a participação da Firjan, com Marcos André Oliveira, do programa ‘Conecta Inovação’, que conecta demandas empresariais com soluções inovadoras, com o objetivo de melhorar o ambiente de inovação do estado do Rio de Janeiro. O evento contou também com pitches com Nathalia Henriques, da empresa Pólen – Comunicação e Marketing, e Matheus Falcão, da Noclaf Soluções Digitais.