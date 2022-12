Shopping popular Elian Jorge Lauand recebe nova identidade visual - Bruno Nepomuceno

Publicado 15/12/2022 10:20

Com o objetivo de atrair um público ainda maior, na última terça-feira, 13 de dezembro, o Shopping Popular Elian Jorge Lauand ganhou nova identidade visual, com reposicionamento da comunicação interna e externa, facilitando o acesso do público aos principais serviços oferecidos pelo centro comercial. O projeto de renovação da identidade visual faz parte do plano de revitalização do polo de comércio popular. O Projeto foi apresentado pelo Secretário de Trabalho, Emprego e Economia Solidária, Lucas Guimarães, para a presidente da Associação dos Vendedores Autônomos de Teresópolis (AVAMT), Tainá Almeida, e para os comerciantes.

Além da nova fachada, o centro comercial recebeu novas placas de sinalização e de identificação dos corredores, mais dinâmicas e chamativas, novo letreiro com especificações de serviços oferecidos no local, e um painel instagramável. “Hoje damos início ao processo de nova comunicação visual no Shopping Popular. Anteriormente, já realizamos uma série de ações como o reposicionamento dos expositores, oferecimento de técnicas de treinamento em parceria com o SEBRAE, pois para estar aqui todos tem que ser MEI (Micro Empreendedor Individual), e a ideia é chamar ainda mais atenção para esse comércio, reposicionar a comunicação interna, para que as pessoas saibam o que é oferecido aqui dentro, que vai desde o comércio, até serviços como cabeleireiro e atendimento jurídico, por exemplo. Na área comum, fizemos um espaço instagramável, para gerar uma identificação com o visitante, e estimular o consumo local, para que as pessoas possam cada vez mais consumir de empresas da cidade, em especial dos pequenos negócios.” Afirmou o Secretário Lucas.

Ana Íris Andrade, expositora no Shopping Popular desde sua abertura, falou sobre os benefícios das melhorias no local: “Acho que a nova identidade visual vai atrair novos clientes pois a entrada ficou mais chamativa com o novo letreiro e com as placas da entrada e de informações, que estão mais explicativas, facilitando para o cliente. Algumas pessoas que ainda não conheciam o Shopping popular, quando entram aqui comentam que não imaginavam que fosse tão organizado como é e isso valoriza o local porque ninguém espera chegar aqui e encontrar essa infraestrutura e com a nova sinalização, as pessoas poderão conhecer melhor o nosso espaço”