São festas de Natal, Ano Novo, reuniões com os amigos e com a família. Tudo isso proporciona muita felicidade ao usuário, mas, depois de tanta comilança, pode ser que muita gente comece o novo ano com peso na consciência por ter abusado demais nas refeições.

Pensando nisso, a nutricionista do Hospital São José, Mayara Alves, deu algumas dicas para se divertir e comer bem, evitando os excessos.

“Saber fazer a escolha dos ingredientes é super importante. Muitas receitas de pratos típicos desta época podem ser substituídos por opções mais saudáveis. Por exemplo: para o prato principal, prefira carnes brancas, como frango, chester, peru ou peixes. Evite frituras, opte por assados ou grelhados. Sempre vale a pena procurar por versões da receita que você quer fazer e prepará-la com ingredientes saudáveis”, contou Mayara.

A nutricionista explica também que na hora de montar a ceia para receber os familiares na noite de Natal, algumas substituições inteligentes podem ser feitas a fim de comer de forma saborosa e nutritiva.

• Tenha um cardápio com várias entradinhas, utilize boas opções como queijos, legumes, oleaginosas, frutas secas e saladas.

• Evite usar muitos embutidos, eles devem ser consumidos com moderação.

• Evite ao máximo comprar carnes já temperadas, pois elas são adicionadas de muitos temperos industrializados.

• Evite o excesso de sal, prefira temperos naturais como canela, gengibre e cúrcuma.

• Dicas de pratos que podem fazer parte da sua ceia: salada de mix de folhas verdes e frutas, salpicão de frango com iogurte, chester, farofa de quinoa, entre tantas outras.

“Outro ponto importante é comer devagar. Mastigue bem os alimentos para auxiliar na digestão. Aproveite sua refeição e o momento de confraternização. Dessa maneira você saboreia melhor os alimentos e a sensação de saciedade vêm mais rápido”, aconselhou a especialista.

As oleaginosas e frutas secas são opções muito consumidas pelos brasileiros nessa época do ano. Uma ótima opção para as famosas “entradas” antes da ceia, mas, como tudo, devem ser evitadas em excesso. As oleaginosas, como castanhas, nozes, avelãs e amêndoas, são fontes de gorduras boas, ácidos graxos e antioxidantes. Já as frutas secas, como as passas, ameixas, tâmaras e damascos, além de terem uma ótima composição nutricional, são práticas.

A especialista aproveita para ressaltar que as ceias de Natal e de Ano Novo são apenas duas refeições entre tantas outras que a pessoa fará ao longo do mês/ano. Com bom planejamento, não é necessário se privar, nem mesmo sentir culpa por comer nas festividades. Mas, para isso, o cuidado com a alimentação deve ser uma preocupação durante todo o ano e não só no período de festas.

“Muitos são os fatores que podem influenciar na nossa saúde: como sono, atividade física, fatores emocionais e a alimentação. Uma alimentação equilibrada é capaz de promover a saúde e prevenir doenças. A alimentação deve ser variada e composta por alimentos de boa qualidade nutricional. O ideal é que o hábito alimentar seja composto, em sua maioria, por alimentos in natura, evitando os alimentos processados”, completou.

Para acalmar aqueles que já chutaram o balde, a nutricionista diz que não é motivo de desespero. O caminho é voltar a seguir seu plano alimentar o quanto antes, praticar atividade física e se hidratar bastante. Afinal, conquistar hábitos de vida saudáveis e mantê-los é fundamental para garantir uma saúde equilibrada.