Mais um bebê abandonado no lixão de TeresópolisCacau Repórter

Publicado 12/12/2022 21:59

Na manhã desta segunda-feira, 12/12, mais um bebê foi encontrado abandonado e sem vida no depósito de lixo de Teresópolis. De acordo com uma catadora, que preferiu não se identificar, os catadores viram um urubu abrindo um saco e tirando o feto, que já estava em estado de decomposição.

O lixão está localizado na BR-116, no bairro da Prata, região conhecida como Fischer. É o segundo caso este ano de bebê abandonado no depósito de lixo. A perícia ainda não concluiu a autopsia do feto, que aparentemente tinha em torno de sete meses de gestação. Não há certeza se foi aborto provocado ou espontâneo.

As investigações devem apontar o responsável pelo ato e só após o laudo do IML será identificado o sexo do bebê. Populares que acompanharam o resgaste do corpo disseram se tratar de uma menina, mas a Polícia Civil ainda não divulgou informações sobre o caso.