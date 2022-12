Café Popular, da Prefeitura de Teresópolis, faz um ano e supera 50 mil cafés-da-manhã servidos à população - Bruno Nepomuceno

Café Popular, da Prefeitura de Teresópolis, faz um ano e supera 50 mil cafés-da-manhã servidos à populaçãoBruno Nepomuceno

Publicado 12/12/2022 17:57

Na última quinta-feira, 8 de dezembro, o Projeto Café Popular, da Prefeitura de Teresópolis, completou 1 ano de funcionamento, e bateu a marca de 50 mil cafés da manhã servidos à população. Para comemorar, na manhã desta segunda, 12 de dezembro, um café da manhã especial foi organizado pela equipe do Café Popular, e oferecido aos frequentadores do projeto. O Prefeito Vinicius Claussen, o Secretário de Desenvolvimento Social, Valdeck Amaral e o vereador Paulinho Nogueira estiveram presentes na comemoração.

O Café Popular, criado inicialmente para combater o impacto da pandemia de covid-19, é fruto de parceria entre executivo e legislativo e também atende a uma moção da câmara de vereadores, enviada através do Presidente Leonardo Vasconcelos, que foi atendida pelo Prefeito Vinicius Claussen. "Hoje, podemos chamar o Café Popular também de café social, pois temos o atendimento social dentro do projeto. Entendemos que quando você oferece um café quentinho, um pão, e acolhimento para as pessoas, elas se abrem, falam de suas dificuldades e muitas dessas pessoas que frequentam o café, precisam sim de ajuda. Entendo que a assistência não pode só assistir, ela tem que agir, fazendo o acolhimento e empoderando esse cidadão, para que ele possa voltar a produzir, e volte a ter capacidade de gerar sua própria renda, vencer e sair desse ciclo de vulnerabilidade social”. Declarou o prefeito.

O vereador Paulinho Nogueira, frisou a importância da equipe que atua no projeto: “Gostaria de parabenizar o Prefeito Vinicius, o Secretário Valdeck mas principalmente a equipe do Café Popular, que faz com que essa iniciativa maravilhosa funcione da melhor maneira possível, todos os dias, atendendo principalmente a população mais necessitada".

Café popular funciona de segunda a sexta, das 6h às 9:30h, no Pátio do ginásio poliesportivo Pedro Jahara, o Pedrão, e oferece um café da manhã completo com pão com manteiga, café puro ou com leite e uma fruta da estação pelo preço simbólico de R$1. “Para nós, como gestão, é uma alegria enorme ver o sucesso do Café Popular nesses um ano de atuação. O projeto não tem como finalidade apenas oferecer a refeição, que por si só já é muito importante, mas também criar vínculos com os frequentadores porque só assim, podemos oferecer um atendimento social especializado para eles. Pelo Brasil existem outras iniciativas de Café da manhã a preço popular, mas o de Teresópolis é pioneiro em oferecer atendimento social, para que, através do encaminhamento para os CRAS ou para o CREAS, possamos oferecer alternativas para diminuir a vulnerabilidade socioeconômica em nosso município e esse é o nosso maior ganho.” comentou o Secretário Valdeck Amaral.