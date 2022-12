Processo seletivo do IFRJ: Candidatos aos cargos de professor e pessoal de apoio são chamados para entrevista nesta quarta, 14/12, na Casa do Trabalhador de Teresópolis - Divulgação

Processo seletivo do IFRJ: Candidatos aos cargos de professor e pessoal de apoio são chamados para entrevista nesta quarta, 14/12, na Casa do Trabalhador de TeresópolisDivulgação

Publicado 13/12/2022 12:19

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado do Rio de Janeiro (IFRJ) divulgou a lista dos 28 candidatos do processo seletivo de contratação de bolsistas para as funções de professor e dos 03 candidatos de apoio às atividades administrativas e pedagógicas aprovados para participar da etapa de entrevistas.

Esta fase da seleção acontecerá nesta quarta– feira, 14/12, na Casa do Trabalhador de Teresópolis (Rua Luis Noguet Jr, 100, bairro de São Pedro). A relação com os nomes e horários de atendimento pode ser conferida pelo link https://portal.ifrj.edu.br/processo– seletivo– tecnico/bolsista

Pelo Edital 44/2022, serão selecionados 17 candidatos para atuar como instrutores nos quatro cursos de Formação Inicial e Continuada oferecidos em parceria com a Prefeitura de Teresópolis: Balconista de Farmácia, Assistente Administrativo, Assistente em Logística e de Microempreendedor Individual.

Resultado de parceria oficializada em julho pelo Prefeito Vinicius Claussen com o IFRJ, a iniciativa é mais uma ação da Gestão Municipal para ampliar a oferta de educação pública gratuita e de qualidade em Teresópolis.

Confira os candidatos e os horários das entrevistas nesta quarta, 14/12:

Apoio Acadêmico Administrativo

• Edilene de Medeiros Mota – 8h

• Priscila Medeiros Portella da Silva – 8h15

• Rosimeria Barboza da Silva – 8h30

Professor

• Alexandre Luiz Carneiro Moreira Pinto, Graduação em Farmácia – 9h

• Carina Dias Ferreira de Andrade, Graduação em Farmácia – 9h15

• Charles Campista, Graduação em Informática – 9h30

• Cristiane de Carvalho Pimenta Porto, Graduação em Gestão de Negócios/Gestão Empresarial – 9h45

• Cristina da Silva Melo, Graduação em Sociologia/Serviço Social/Antropologia – 10h

• Daniela Dos Santos Rocha Pereira, Graduação em Gestão de Negócios/Gestão Empresarial – 10h15

• Daniela Dos Santos Rocha Pereira, Graduação em Matemática – 10h30

• Fábio Guimarães Oliva, Graduação em Biologia/Ciências Ambientais – 10h45

• Fernanda Ramos Esbérard, Graduação em Farmácia – 11h

• Flavia Bartoly Rosa, Graduação em Biologia/Ciências Ambientais – 11h15

• Francisco Pontes de Miranda Ferreira, Graduação em Biologia/Ciências Ambientais – 11h30

• Hosana dos Santos Reis, Graduação em Letras – 11h45

• Joneir Pereira Gaspar, Graduação em Gestão de Negócios/Gestão Empresarial – 12h

• Juliana da Silva Leal, Graduação em Biologia/Ciências Ambientais – 14h

• Júlio César Souza de Andrade, Graduação em Gestão de Negócios/Gestão Empresarial – 14h15

• Lucas Garcia de Carvalho, Graduação em Sociologia/Serviço Social/Antropologia – 14h30

• Luciana Grings Herbert, Graduação em Biologia/Ciências Ambientais – 14h45

• Marcelo da Silva Pimentel, Graduação em Farmácia – 15h

• Marcio Vigiani de Lima, Graduação em Administração/Contabilidade/Ciências – 15h15

• Marina Y Gonzales Leal, Graduação em Letras – 15h30

• Mary Wanyza dos Santos Denberg, Graduação em Administração/Contabilidade/Ciências – 15h45

• Nilza Figueiredo Rodrigues Evangelista, Graduação em Sociologia/Serviço Social/Antropologia – 16h

• Ostend Antonio de Nazareth Cardim, Graduação em Administração/Contabilidade/Ciências – 16h15

• Patricia Sant Anna Gomes, Graduação em Letras – 16h30

• Priscila Mesquita de Sousa, Graduação em Farmácia – 17h

• Raquel Pereira de Proença, Graduação em Sociologia/Serviço Social/Antropologia – 17h15

• Sandro Pinheiro da Costa, Graduação em Farmácia – 17h30

• Sheila Pinheiro de Lima, Graduação em Sociologia/Serviço Social/Antropologia – 17h45