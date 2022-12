Recitais encerram o ano letivo da Escola de Música de Teresópolis - Bruno Nepomuceno

Recitais encerram o ano letivo da Escola de Música de TeresópolisBruno Nepomuceno

Publicado 13/12/2022 16:21

Alunos dos cursos gratuitos de Musicalização Infantil e de Iniciação em Música (Módulo I) subiram ao palco do Teatro Municipal nesta segunda-feira, 12/12, e mostraram ao público tudo o que aprenderam durante o ano na Escola Municipal de Música Giordano Loques Marrelli – Polo Avançado da Escola de Música Villa-Lobos em Teresópolis.



Com idade variando entre 7 e 12 anos, eles fizeram um passeio pela música brasileira, folclórica, gospel e clássica, nacional e internacional, mostrando suas habilidades com instrumentos como flauta doce, violão, violino, cavaquinho e teclado e no canto coral.



“Este é um ano de vitória, pois além de celebrar o sexto aniversário do Polo Avançado da Escola de Música Villa-Lobos em Teresópolis, renovamos a sua permanência na cidade por mais quatro anos”, comemorou Cléo Jordão, secretária municipal de Cultura. “É uma grande alegria chegar ao fim do ano e ver a evolução dos alunos nessa jornada de aprendizado e de superação de desafios. Agradeço aos pais pela confiança no nosso trabalho, à equipe da Secretaria de Cultura por toda dedicação para a formação de crianças, joven s e adultos e parabenizo os alunos pelo aperfeiçoamento na arte musical”, assinalou Cléo Jordão.



O Vereador Paulinho Nogueira marcou presença na apresentação. “Esse é um importante projeto de valorização da música e que tem a sua permanência garantida pela Gestão Municipal. Uma grande conquista para alunos, professores e toda a cidade”, opinou.



Aplausos

A timidez inicial logo deu lugar a performances descontraídas, como a da aluna de canto Leticia Diesel Mensch, 11 anos. “Dá um nervosismo, mas estar no palco é muito bom. Vale a pena estudar na Escola de Música, os professores são maravilhosos”, relatou Leticia.



“Leticia entrou no início do ano e já evoluiu bastante graças à atenção dos professores”, destacou a mamãe Karin Diesel. “É um orgulho ver a apresentação e perceber o quanto eles progrediram ao longo do ano”, comentou Anderson Souza da Silva, pai de Jayro, de 10 anos, e de Calebe, 12 anos, que estão aprendendo a tocar flauta doce.



As apresentações de encerramento do ano letivo são coordenadas por Rubens Tavares, diretor e professor da Escola Municipal de Música. “Emocionante ver como os alunos evoluíram com apenas um ano de teoria musical e aulas de canto e de instrumentos musicais. Gratidão aos pais e responsáveis pelo apoio aos filhos e por colaborar conosco e agradecimento especial aos profissionais da Escola de Música e do Centro Cultural Bernardo Monteverde, que é sede da escola”.



Os recitais seguem nesta quarta, 14/12, com alunos dos cursos de Formação Musical (Módulo II) e Vivência Musical, e na quinta, 15/12, com alunos do último ano do curso de Iniciação em Música (Módulo I) e dos anos finais do cursos de Formação Musical (Módulo II).